Редкое нападение морского хищника на туриста произошло в Египте

На курорте в Египте на туриста из России напала мурена, сообщает Zakon.kz.

Как пишет SHOT, мужчина отдыхал на пляже отеля Beach Albatros в Хургаде, когда прямо возле берега его укусила огромная мурена. Очевидцы вызвали скорую, пострадавшего госпитализировали, а агрессивную рыбу выловили и позже выпустили в открытом море, подальше от берега.

Укусы мурены крайне болезненные: рана, как правило, остается рваная, а если в нее попадет ядовитая кровь рыбы, то пострадавшему обеспечено сильное воспаление с гнойниками и язвами.

Самая громкая история, связанная с укусом такой рыбы, произошла в начале нулевых с музыкантом немецкой группы Modern Talking Дитером Боленом. После нападения мурены на Сейшелах он перенес операцию и месяц провел в инвалидном кресле.

Но мурены редко нападают на людей, если их не провоцировать, чаще всего даже аквалангисты плавают около них спокойно.

