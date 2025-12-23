#Казахстан в сравнении
Туризм

Редкое нападение морского хищника на туриста произошло в Египте

аквалангисты плавают около мурены, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 14:04 Фото: pexels
На курорте в Египте на туриста из России напала мурена, сообщает Zakon.kz.

Как пишет SHOT, мужчина отдыхал на пляже отеля Beach Albatros в Хургаде, когда прямо возле берега его укусила огромная мурена. Очевидцы вызвали скорую, пострадавшего госпитализировали, а агрессивную рыбу выловили и позже выпустили в открытом море, подальше от берега.

Укусы мурены крайне болезненные: рана, как правило, остается рваная, а если в нее попадет ядовитая кровь рыбы, то пострадавшему обеспечено сильное воспаление с гнойниками и язвами.

Самая громкая история, связанная с укусом такой рыбы, произошла в начале нулевых с музыкантом немецкой группы Modern Talking Дитером Боленом. После нападения мурены на Сейшелах он перенес операцию и месяц провел в инвалидном кресле.

Но мурены редко нападают на людей, если их не провоцировать, чаще всего даже аквалангисты плавают около них спокойно.

Ранее на Мальдивах туристка из России едва не осталась без пальцев из-за нападения акулы.

