Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Кайрат Кудайберген заболел COVID-19

Кайрат Кудайберген заболел коронавирусом Фото: Facebook/Кайрат Кудайберген
Кайрату Кудайбергену сделали тест на коронавирус и он показал положительный результат. Накануне Кудайберген почувствовал недомогание, симптомы были схожи с COVID-19. Об этом рассказал его адвокат Мурат Амитов, передает Zakon.kz.

Адвокат подал ходатайство об изменении меры пресечения.

Следственный суд удовлетворил ходатайство органа досудебного расследования о продлении срока содержания под стражей Кайрата Кудайбергена и обязал прокурора обеспечить надлежащий медицинский контроль. Пока неизвестно, что предпримут прокуроры, но пугает то, что впереди выходные, и они это дело отложат на следующую неделю, – подчеркнул Амитов.

Он отметил, что будет подана апелляционная жалоба на постановление следственного суда. Амитов сообщил, что болезнь очень опасная, и соответствующая помощь Кайрату Кудайбергену должна оказываться в условиях медицинского учреждения.

22 апреля в Алматы был задержан депутат маслихата Кайрат Кудайберген. Сроки нахождения под стражей продлевали не один раз. Позже Кайрата Кудайбергена исключили из партии Amanat, лишили депутатского мандата.

В прокуратуре сообщили, что подозревают Кудайбергена в участии и организации январских беспорядков в Алматы. 

Читайте также

Деятельность финпирамиды World Business Consulting пресекли в Нур-Султане

Мошенничество и подстрекательство к даче взятки: осужден лжегенерал Амрин

Ирина Лукичева
Кудайберген Кайрат Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Реализатор шин и дисков
«Продавец шин» обманул алматинцев на 15 млн тенге
каникулы
Сокращение каникул у школьников прокомментировали в Минпросвещения
открытие фирма
Переезд компаний из России в Казахстан: в Алматы открылось новое производство
Даулет Жумабеков
Второго шанса создать государство у нас уже не будет – подполковник запаса
мошенники телефон Казахстан
Телефонные мошенники стали втягивать казахстанцев в «спецоперации»
Автобусный маршрут 41 продлили
В Алматы продлят один из автобусных маршрутов
Акмолинская область, лжегенерал, приговор
Мошенничество и подстрекательство к даче взятки: осужден лжегенерал Амрин
Улытаумэн, пенсионер пешком по Казахстану
72-летний Сарсенбай Котырашов пешком дошел до Петропавловска
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления