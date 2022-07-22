Кайрат Кудайберген заболел COVID-19

Кайрату Кудайбергену сделали тест на коронавирус и он показал положительный результат. Накануне Кудайберген почувствовал недомогание, симптомы были схожи с COVID-19. Об этом рассказал его адвокат Мурат Амитов, передает Zakon.kz.

Адвокат подал ходатайство об изменении меры пресечения.

Следственный суд удовлетворил ходатайство органа досудебного расследования о продлении срока содержания под стражей Кайрата Кудайбергена и обязал прокурора обеспечить надлежащий медицинский контроль. Пока неизвестно, что предпримут прокуроры, но пугает то, что впереди выходные, и они это дело отложат на следующую неделю, – подчеркнул Амитов.

Он отметил, что будет подана апелляционная жалоба на постановление следственного суда. Амитов сообщил, что болезнь очень опасная, и соответствующая помощь Кайрату Кудайбергену должна оказываться в условиях медицинского учреждения.

22 апреля в Алматы был задержан депутат маслихата Кайрат Кудайберген. Сроки нахождения под стражей продлевали не один раз. Позже Кайрата Кудайбергена исключили из партии Amanat, лишили депутатского мандата.

В прокуратуре сообщили, что подозревают Кудайбергена в участии и организации январских беспорядков в Алматы.