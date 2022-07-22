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Сахар по доступной цене каждые выходные обещают алматинцам

продажа сахар ярмарки Алматы Фото: pixabay
В районах Алматы будут продавать сахар по доступной цене на ярмарках выходного дня, передает Zakon.kz.

Как сообщили в акимате Алматы в ответе на официальный запрос, Управление предпринимательства и инвестиций города и СПК «Алматы» начали оптово-розничную продажу сахара на сельскохозяйственных ярмарках выходного дня.

В пилотном режиме акция была запущена 16 июля на ярмарке в Медеуском районе Алматы, в ходе которой было реализовано порядка 10 тонн сахара по оптовой цене 500 тенге/кг, розничной – 530 тенге/кг. В ближайшее время управлением планируется проводить подобные акции на постоянной основе на всех ярмарках, – говорится в ответе.

Ярмарки на сегодня проходят в шести районах города. При этом в ведомстве сообщили, что сельскохозяйственные ярмарки в Наурызбайском и Алатауском районах не проводятся из-за отсутствия спроса на них со стороны жителей.

В ходе ярмарочной распродажи сахара планируются поставки около 60 тонн сахара, по 10 тонн в каждом районе. Приобрести сахар смогут как местные жители, так и владельцы магазинов у дома, – добавили в акимате.

Там также сообщили, что дополнительно с целью снабжения порядка 1,6 тысячи магазинов у дома в Алматы ежедневно завозится около 40 тонн сахара напрямую с заводов-изготовителей.

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