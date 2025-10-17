#АЭС в Казахстане
Общество

Продукты по доступным ценам: хорошую новость сообщили алматинцам

Ярмарка, базар, рынок, торговля, продукты питания, овощи, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 10:06 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы пройдет ярмарка "Береке Fest", где жители и гости южной столицы смогут приобрести свежие продукты по доступным ценам, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 17 октября 2025 года, проинформировали в пресс-службе акимата мегаполиса:

"18-19 октября в Алматы состоится расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Алматинской области. Мероприятие пройдет в рамках республиканской инициативы "Береке Fest", направленной на поддержку отечественных производителей, стабилизацию цен на продукты первой необходимости и формирование позитивных общественных настроений".

В течение двух дней горожане смогут приобрести свежие и качественные продукты напрямую от сельхозпроизводителей.

"В ярмарке примут участие 12 районов и Конаев, которые представят более 50 наименований продукции, включая мясо-молочные, плодоовощные, колбасные изделия, муку, крупы, растительные и животные масла".Пресс-служба акимата Алматы

Общий объем представленной продукции составит около 350 тонн, из которых:

  • 100 тонн приходится на мясную,
  • 100 тонн – на плодоовощную,
  • 50 тонн – на молочную,
  • 100 тонн – на прочую продукцию.
"Ярмарка будет работать 18 и 19 октября с 08:00 до 17:00 на ул. Казыбек би – от Абылай хана до Панфилова. "Береке Fest" объединяет регионы страны, создавая условия для укрепления продовольственной безопасности, развития местного производства и популяризации казахстанских товаров".Пресс-служба акимата Алматы

16 октября 2025 года стало известно, что в Казахстане организуют прямые поставки дешевой говядины во все регионы.

фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 10:06
Казахстан планирует продлить запрет на ввоз куриных яиц

О том, на каком месте Казахстан по стоимости хлеба в мире, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
