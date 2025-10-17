Продукты по доступным ценам: хорошую новость сообщили алматинцам
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы пройдет ярмарка "Береке Fest", где жители и гости южной столицы смогут приобрести свежие продукты по доступным ценам, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 17 октября 2025 года, проинформировали в пресс-службе акимата мегаполиса:
"18-19 октября в Алматы состоится расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Алматинской области. Мероприятие пройдет в рамках республиканской инициативы "Береке Fest", направленной на поддержку отечественных производителей, стабилизацию цен на продукты первой необходимости и формирование позитивных общественных настроений".
В течение двух дней горожане смогут приобрести свежие и качественные продукты напрямую от сельхозпроизводителей.
"В ярмарке примут участие 12 районов и Конаев, которые представят более 50 наименований продукции, включая мясо-молочные, плодоовощные, колбасные изделия, муку, крупы, растительные и животные масла".Пресс-служба акимата Алматы
Общий объем представленной продукции составит около 350 тонн, из которых:
- 100 тонн приходится на мясную,
- 100 тонн – на плодоовощную,
- 50 тонн – на молочную,
- 100 тонн – на прочую продукцию.
"Ярмарка будет работать 18 и 19 октября с 08:00 до 17:00 на ул. Казыбек би – от Абылай хана до Панфилова. "Береке Fest" объединяет регионы страны, создавая условия для укрепления продовольственной безопасности, развития местного производства и популяризации казахстанских товаров".Пресс-служба акимата Алматы
16 октября 2025 года стало известно, что в Казахстане организуют прямые поставки дешевой говядины во все регионы.
