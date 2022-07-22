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Возможна ли «дистанционка» в новом учебном году, рассказал Аймагамбетов

школа карантин мнение министр Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Асхат Аймагамбетов ответил на вопрос о дистанционном обучении в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Я очень надеюсь, что дистанционного обучения не будет. И я категорически против онлайн-обучения из-за коверных ограничений, считаю, что оно не эквивалентно традиционному обучению, – сказал Асхат Аймагамбетов в интервью корреспонденту Zakon.kz.

По словам министра, вопрос не только в знаниях, а в социализации и благополучии. Дети должны друг с другом общаться, ведь они учатся не только, когда учитель приходит в класс и объясняет новую тему.

Мы уточнили у министра, есть ли все-таки вероятность того, что дети снова будут учиться онлайн.

Вероятность всегда есть, но моя позиция в том, что дистанционно обучаться мы не должны. Несмотря на высокий рост заболеваемости в прошлом году, в школах больших вспышек не было. Те дети, которые учились в школе, заболевали гораздо меньше, чем те, кто учился дистанционно. Потому что в школе больше порядка, дисциплины.Асхат Аймагамбетов 

Глава Минпросвещения добавил, что школа должна закрываться последней и открываться первой. А когда рынки и магазины работают, а школа закрывается, это неправильно.

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Министерство просвещения РК Аймагамбетов Асхат Казахстан
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