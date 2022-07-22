Алексей Луценко второй день подряд в списке лучших на «Тур де Франс-2022»

Подходит к завершению знаменитая веломногодневка «Тур де Франс». Гонщикам осталось проехать три дистанции. Горные этапы завершились, и последние два из них с пользой для себя провел капитан казахстанской команды «Астана» Алексей Луценко, сообщает Zakon.kz.

Если днем ранее лидер Astana Qazaqstan Team занял пятое место, то на 18-м королевском этапе «Тур де Франс» Луценко приехал к финишу шестым. А победу здесь одержал обладатель желтой майки лидера «Большой петли» – датчанин Йонас Вингегор, на второй позиции – Тадей Погачар, а за ним прибыл Ваут Ван Арт.

Данный показатель позволил Алексею Луценко снова вернуться в Топ-10 генеральной классификации. К текущему моменту он занимает 9-е место в общем зачете с отставанием от лидера на 20 минут и 9 секунд.

Веломногодневка «Тур де Франс»-2022 завершится 24 июля, гонщикам осталось определить сильнейших на трех равнинных этапах. Веломногодневка «Тур де Франс»-2022 завершится 24 июля, гонщикам осталось определить сильнейших на трех равнинных этапах.