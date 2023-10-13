Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Алексей Луценко финишировал вторым на шестом этапе "Тура Турции"

Велоспорт Тур Турции Победа Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
Капитан и лидер Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко упрочил свое лидерство в веломногодневке "Тур Турции", заняв второе место на шестом горном этапе, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Данный этап протяженностью в 193,3 км проходил между городами Бодрум и Сельчук и состоял из двух вершин перед финишем.

Велосипедистов ждали горы первой и категории.

Команда "Астана" успешно довезла своего лидера до финиша, где Алексей Луценко успешно разобрался со своими главными конкурентами на подъеме. Нашему гонщику немного не хватило на финише, чтобы обогнать победителя этапа Виктора Лангелотти из Монако, который показал время 4 часа 46 минут 34 секунды. 

Несмотря на 2-е место, капитан "Астаны" остался во главе генерального зачета "Тура Тура" и имеет неплохие шансы на общий подиум 15 октября, когда завершатся данные соревнования.      

Ранее мы рассказывали о том, что сборная Казахстана готовится выступить в Пара Азиаде. 

13 октября в Алматы прошла церемония проводов паралимпийской сборной Казахстана. Соревнования пройдут с 22 по 28 октября в китайском городе Ханчжоу. 

В континентальных состязаниях, проводимых один раз в 4 года, нашу страну представит 131 атлет.

Они будут бороться за 485 медалей в 14 видах спорта, включая пара дзюдо, пара плавание, пара легкую атлетику, пара велоспорт, волейбол сидя, бочча, пара каноэ, пара пауэрлифтинг, пара стрельбу из лука, пара пулевую стрельбу, шахматы, настольный теннис, таеквондо и академическую греблю.

Читайте также

Футбол Фанат Поступок
Пачка с попкорном "прилетела" в голову Неймара после матча сборной Бразилии
Мбаппе или Холанд? Беш или лагман?
Мбаппе или Холанд? Беш или лагман?
Параспорт Азиада Делегация
Паралимпийскую сборную Казахстана проводили на Азиаду
Куандык Шынасилов
Astana Qazaqstan Team Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой
Правила обмена валюты изменили в Казахстане
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов изменили в Казахстане
В правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов внесли изменения
Интернет от Илона Маска появился в Казахстане
Интернет от Илона Маска появился в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления