Алексей Луценко финишировал вторым на шестом этапе "Тура Турции"

Капитан и лидер Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко упрочил свое лидерство в веломногодневке "Тур Турции", заняв второе место на шестом горном этапе, сообщает Zakon.kz.

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Данный этап протяженностью в 193,3 км проходил между городами Бодрум и Сельчук и состоял из двух вершин перед финишем.

Велосипедистов ждали горы первой и категории.

Команда "Астана" успешно довезла своего лидера до финиша, где Алексей Луценко успешно разобрался со своими главными конкурентами на подъеме. Нашему гонщику немного не хватило на финише, чтобы обогнать победителя этапа Виктора Лангелотти из Монако, который показал время 4 часа 46 минут 34 секунды.

Несмотря на 2-е место, капитан "Астаны" остался во главе генерального зачета "Тура Тура" и имеет неплохие шансы на общий подиум 15 октября, когда завершатся данные соревнования.

Ранее мы рассказывали о том, что сборная Казахстана готовится выступить в Пара Азиаде.

13 октября в Алматы прошла церемония проводов паралимпийской сборной Казахстана. Соревнования пройдут с 22 по 28 октября в китайском городе Ханчжоу.

В континентальных состязаниях, проводимых один раз в 4 года, нашу страну представит 131 атлет.

Они будут бороться за 485 медалей в 14 видах спорта, включая пара дзюдо, пара плавание, пара легкую атлетику, пара велоспорт, волейбол сидя, бочча, пара каноэ, пара пауэрлифтинг, пара стрельбу из лука, пара пулевую стрельбу, шахматы, настольный теннис, таеквондо и академическую греблю.