Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Деятельность финпирамиды World Business Consulting пресекли в Нур-Султане

Нур-Султан, АФМ Фото: Zakon.kz
Столичный департамент АФМ пресек деятельность финансовой пирамиды World Business Consulting. Пирамида маскировалась под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, передает Zakon.kz.
Организаторы финансовой пирамиды предлагали доверчивым гражданам вносить различные суммы в мнимые инвестиционные проекты, обещая получение высокого вознаграждения, в том числе за счет привлечения новых участников. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Эта организация позиционирует себя как международная финансово-аналитическая компания, предлагающая портфельные инвестиции и консультации в сфере финансов.

Начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

Граждан призывают быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Читайте также

Кайрат Кудайберген заболел COVID-19

Мошенничество и подстрекательство к даче взятки: осужден лжегенерал Амрин

Ирина Лукичева
Нур-Султан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Реализатор шин и дисков
«Продавец шин» обманул алматинцев на 15 млн тенге
каникулы
Сокращение каникул у школьников прокомментировали в Минпросвещения
открытие фирма
Переезд компаний из России в Казахстан: в Алматы открылось новое производство
Даулет Жумабеков
Второго шанса создать государство у нас уже не будет – подполковник запаса
мошенники телефон Казахстан
Телефонные мошенники стали втягивать казахстанцев в «спецоперации»
Автобусный маршрут 41 продлили
В Алматы продлят один из автобусных маршрутов
Акмолинская область, лжегенерал, приговор
Мошенничество и подстрекательство к даче взятки: осужден лжегенерал Амрин
Улытаумэн, пенсионер пешком по Казахстану
72-летний Сарсенбай Котырашов пешком дошел до Петропавловска
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления