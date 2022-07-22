Деятельность финпирамиды World Business Consulting пресекли в Нур-Султане

Столичный департамент АФМ пресек деятельность финансовой пирамиды World Business Consulting. Пирамида маскировалась под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, передает Zakon.kz.

Организаторы финансовой пирамиды предлагали доверчивым гражданам вносить различные суммы в мнимые инвестиционные проекты, обещая получение высокого вознаграждения, в том числе за счет привлечения новых участников. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Эта организация позиционирует себя как международная финансово-аналитическая компания, предлагающая портфельные инвестиции и консультации в сфере финансов.

Начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

Граждан призывают быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.