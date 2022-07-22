В Алматы повысилась плата за содержание дома: Акимат ищет выход из ситуации

С переходом на ОСИ жители многоквартирных домов были вынуждены согласиться на увеличение расходов на содержание жилища. Тем временем, решается вопрос по облегчению финансовой нагрузки на людей за счет наделения акиматов функцией уборки дворов, передает Zakon.kz.

Жильцы многих домов, которые выбрали форму управления домом ОСИ (объединение собственников имущества), вынуждены были согласиться на увеличение платы по расходам на содержание жилища. Председатели ОСИ честно показывают все расчеты. Раньше в подчинении одного КСК было по несколько домов, и затраты КСК на каждый дом были меньше, то теперь, когда один ОСИ управляет только одним домом, прежний тариф не позволяет им содержать хозяйство на прежнем уровне.

В среднем, повышение платы на расходы на содержание дома составило чуть более 2 тыс. тенге на квартиру. И это проблема не только для обычных многоквартирных жилых домов.

«Казахстанская Жилищная Компания» провела опрос жителей 276 многоквартирных жилых домов, относительно перехода на новые формы управления. По результатам опроса, к основным причинам отказа от создания ОСИ/ПТ относятся следующие:

нежелание быть выбранным в избираемые органы ОСИ/ПТ (председатель, совет дома, ревизор) в связи с возлагаемой ответственностью за результаты хозяйственной деятельности;

неизбежность повышения тарифа за содержание и обслуживание дома за счет оплаты услуг избираемых органов, налогов и т.д.;

недоверие к новым формам управления МЖД.

Зампредправления компании Рустам Исаев рассказал, что в их домах проживают в основном социально уязвимые слои населения, получившие квартиры в рамках государственных/отраслевых жилищных программ. Многие из них владеют квартирами на правах аренды с выкупом. В большинстве МЖД тарифы на содержание и обслуживание МЖД составляют от 15 до 30 тенге/кв. метр. Есть МЖД, количество квартир в которых составляет от 9 до 30 квартир. При таких условиях, создание ОСИ является нецелесообразным.

На слушаниях в Общественном совете Алматы эксперт ОС Толеутай Жаббаров отметил, что и КСК ранее, и ОСИ теперь имеет право собирать с жильцов плату на содержание общедомовой территории только в том случае, если за жителями дома официально закреплена общедомовая собственность - крыши, подъезды, подвалы, мусоропроводы, лифт.

Взносы на содержание крыши, подъезда, лифта собирают, но за жителями дома может быть не закреплена эта общедомовая собственность, это пробел в законе. А если кондоминимум есть, то есть, общедомовая собственность принадлежит всем жильцам официально, то каждый жилец обязан платить будет за ее содержание. А без кондоминимума жилец имеет право не платить за общедомовую собственность. Толеутай Жаббаров

Главный специалист отдела жилищной инспекции и модернизации жилья Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы Дастан ответил, что кондоминимум - это форма собственности, а ОСИ/ПТ – это форма управления, но дать какие-либо пояснения насчет того, обязаны ли жители платить по расходам на содержание жилища, если нет кондоминимума, не смог.

Застройщик, когда сдает новый объект, должен сделать регистрацию кондоминимума. Если застройщик нового дома после сдачи его в эксплуатацию не создает кондоминимум, мы можем его привлечь к ответственности. В старых домах кондоминимум – это забота жителей, они сами могут пойти и зарегистрировать его. Главный специалист отдела жилищной инспекции и модернизации жилья Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы

Что касается повышения платы на содержание дома после перехода на ОСИ, то акимат намерен разгрузить жителей многоквартирных домов по части расходов на уборку дворов.

При регистрации объекта кондоминимума жильцы могут включить двор в состав объекта кондоминимума. Но тогда дальнейшее содержание участка ляжет на жителей, если они включили этот двор в свой кондоминимум. По уборке дворовой территории мы всем 8 районам Алматы дали задание, чтобы они предоставили классификацию, методику расчета по своим территориям. Также сейчас в Управлении экономики рассматривается возможность выделения средств на то, чтобы уборку дворов делали акиматы даже для тех домов, кто создал ОСИ. Главный специалист отдела жилищной инспекции и модернизации жилья Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы

Сами алматинцы говорят, что иногда оформить кондоминимум не так-то просто - приходится писать письма в центр, министрам. В противном случае - отказы от соответствующих госорганов Алматы. Кроме того, вновь создаваемые ОСИ порой не знают, принадлежит ли жильцам их дома общедомовая территория, или нет – многие КСК не спешат передавать документы.

Нам повезло, что получили документы и отчуждений общедомового имущества не было, но в других домах есть ситуация, что земельный участок общий, а техпаспорта разные. Есть ситуация в 6 микрорайоне, там люди платят налоги, но нет ни госакта на землю, ни техпаспорта на объект недвижимости. Где-то есть указание, что если отчуждение подвала, крыши было до регистрации объекта кондоминимума, то это незаконно. Надо форсировать события, чтобы боялись те, кто незаконно провернул все эти дела. Представитель ОСИ Коктем Сулушаш Магзиева

Создание ОСИ вскрыло много «интересных» историй о правах собственности на общедомовую территорию, и в целом это – полезная инициатива. Поэтому низкая активность горожан на собраниях жильцов по созданию ОСИ и ПТ – не самое хорошее явление, позволяющее нечестным лицам продолжать делать свои темные дела.