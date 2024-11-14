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Ассоциация КСК Алматы просит повысить тарифы на содержание многоквартирных домов

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Ассоциация КСК Алматы выступила с предложением увеличить минимальный тариф на содержание и управление многоквартирными домами.

Как заявил председатель ассоциации Аркадий Рубцов, в городе тарифы варьируются от 7 до 700 тенге за квадратный метр, в зависимости от района и типа дома, однако средний тариф в 40 тенге не покрывает ключевых расходов.

В текущих условиях невозможно обеспечить надлежащий уход за общедомовым имуществом, а также провести необходимые мероприятия по дезинфекции, дератизации и другим видам обработки, которые являются обязательной частью комплекса работ по содержанию зданий.

Для нормального функционирования многоквартирных домов и обеспечения безопасности жильцов ассоциация считает, что тарифы нуждаются в пересмотре и повышении. Рубцов отметил, что обновление тарифов важно как для жителей, так и для управляющих компаний, которые сталкиваются с дефицитом средств и трудностями в выполнении своих обязательств.

Кроме того, ремонт и обслуживание включают техническое обслуживание, санитарную обработку и оплату труда персонала. Согласно новым стандартам, управляющие компании должны принимать меры по обеспечению безопасности жильцов, что также требует значительных финансовых вложений.

В Ассоциации КСК Алматы подчеркивают, что эти работы необходимы для поддержания многоквартирных домов в исправном состоянии, создания нормальных условий для проживания и повышения качества обслуживания в Алматы.

Вместе с тем в ассоциации отметили, что тарифы на содержание домов в Алматы не менялись более 10 лет.

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