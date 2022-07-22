Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Нора Джеруто рассказала, чувствует ли себя казахстанской спортсменкой

Нора Джеруто ЧМ по лёгкой атлетике Казахстан Фото: Worldathletics
Нора Джеруто вошла в историю казахстанской легкой атлетики, завоевав первую в истории нашей страны золотую медаль Чемпионата мира на открытом воздухе. Zakon.kz взял эксклюзивное блиц-интервью у новой героини Казахстана.

– Кто первым поздравил вас с победой?

– Сразу же, как я закончила гонку, я слышала много поздравлений от казахстанцев, которые были на стадионе, а также получила много поздравлений в социальных сетях. Президент Федерации легкой атлетики Казахстана поздравил меня, мой менеджер и многие люди со всего мира прислали поздравления.

Новость по теме

Казахстанка Нора Джеруто искупалась на «золотой дорожке» после победы

– Вы контролировали весь забег. За счет чего можно выработать в себе такую выносливость?

– Это усердные тренировки, а также участие в соревнованиях – как в Бриллиантовой лиге за границей, так и в турнирах в помещении и на открытом воздухе в Казахстане.

– Секрет успеха в беге с препятствиями на 3000 метров (стиплчес) – хорошие природные данные или можно за счет упорных тренировок развить скрытые возможности и победить?

– Тип тренировки зависит от результатов, которых вы хотите достичь. Есть несколько программ, которым нужно следовать, а также набор тренировок, которые шаг за шагом помогают подготовиться и настроиться на то, как бежать и преодолевать препятствия по трассе стиплчеза на нужной для победы скорости.

– Насколько сильную связь с Казахстаном вы ощущаете?

– Я, безусловно, ощущаю связь с Казахстаном, здесь любят спорт, и это вдохновляет меня, вызывает сверхъестественные чувства.

– Что общего между Кенией и Казахстаном? Между народами двух стран?

– Общее между странами и то, что мне нравится в казахстанцах, – спортивная культура. В обеих странах она существует на 100%, в Казахстане любят спорт, и я вижу, как молодые, талантливые спортсмены развиваются, улучшают свое мастерство и потом завоевывают медали на турнирах и гонках по всему миру.

– Чувствуете ли себя казахстанской спортсменкой?

– Да, безусловно, тем более что сейчас я выиграла не только первое «золото» мирового первенства в своей карьере, но и первое «золото» летних чемпионатов мира в истории казахстанской легкой атлетики, войдя в историю. Большую часть времени я нахожусь в Восточно-Казахстанской области в Усть-Каменогорске.

– Поздравляем вас с таким невероятным результатом! Гордимся! Скажите, что вы сейчас чувствуете?

– Я чувствую себя хорошо, потому что выиграла историческое «золото», теперь я – новая чемпионка мира.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.

Читайте также

Быстрее с Parimatch Foundation: в Шымкенте прошел турнир среди воспитанников детского дома

Садио Мане объявлен лучшим футболистом Африки

Гимн Казахстана впервые прозвучал на ЧМ по легкой атлетике

Альберт Ахметов
Казахстан США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Реализатор шин и дисков
«Продавец шин» обманул алматинцев на 15 млн тенге
каникулы
Сокращение каникул у школьников прокомментировали в Минпросвещения
открытие фирма
Переезд компаний из России в Казахстан: в Алматы открылось новое производство
Даулет Жумабеков
Второго шанса создать государство у нас уже не будет – подполковник запаса
мошенники телефон Казахстан
Телефонные мошенники стали втягивать казахстанцев в «спецоперации»
Автобусный маршрут 41 продлили
В Алматы продлят один из автобусных маршрутов
Министр просвещения РК
О детсадах, критике в соцсетях и школьной форме – первое интервью Аймагамбетова на посту министра просвещения
Акмолинская область, лжегенерал, приговор
Мошенничество и подстрекательство к даче взятки: осужден лжегенерал Амрин
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления