Нора Джеруто рассказала, чувствует ли себя казахстанской спортсменкой

Нора Джеруто вошла в историю казахстанской легкой атлетики, завоевав первую в истории нашей страны золотую медаль Чемпионата мира на открытом воздухе. Zakon.kz взял эксклюзивное блиц-интервью у новой героини Казахстана.

– Кто первым поздравил вас с победой?

– Сразу же, как я закончила гонку, я слышала много поздравлений от казахстанцев, которые были на стадионе, а также получила много поздравлений в социальных сетях. Президент Федерации легкой атлетики Казахстана поздравил меня, мой менеджер и многие люди со всего мира прислали поздравления.

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– Вы контролировали весь забег. За счет чего можно выработать в себе такую выносливость?

– Это усердные тренировки, а также участие в соревнованиях – как в Бриллиантовой лиге за границей, так и в турнирах в помещении и на открытом воздухе в Казахстане.

– Секрет успеха в беге с препятствиями на 3000 метров (стиплчес) – хорошие природные данные или можно за счет упорных тренировок развить скрытые возможности и победить?

– Тип тренировки зависит от результатов, которых вы хотите достичь. Есть несколько программ, которым нужно следовать, а также набор тренировок, которые шаг за шагом помогают подготовиться и настроиться на то, как бежать и преодолевать препятствия по трассе стиплчеза на нужной для победы скорости.

– Насколько сильную связь с Казахстаном вы ощущаете?

– Я, безусловно, ощущаю связь с Казахстаном, здесь любят спорт, и это вдохновляет меня, вызывает сверхъестественные чувства.

– Что общего между Кенией и Казахстаном? Между народами двух стран?

– Общее между странами и то, что мне нравится в казахстанцах, – спортивная культура. В обеих странах она существует на 100%, в Казахстане любят спорт, и я вижу, как молодые, талантливые спортсмены развиваются, улучшают свое мастерство и потом завоевывают медали на турнирах и гонках по всему миру.

– Чувствуете ли себя казахстанской спортсменкой?

– Да, безусловно, тем более что сейчас я выиграла не только первое «золото» мирового первенства в своей карьере, но и первое «золото» летних чемпионатов мира в истории казахстанской легкой атлетики, войдя в историю. Большую часть времени я нахожусь в Восточно-Казахстанской области в Усть-Каменогорске.

– Поздравляем вас с таким невероятным результатом! Гордимся! Скажите, что вы сейчас чувствуете?

– Я чувствую себя хорошо, потому что выиграла историческое «золото», теперь я – новая чемпионка мира.

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