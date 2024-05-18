Казахстанская легкоатлетка завоевала лицензию на Олимпийские игры в Париже

Первая чемпионка мира в легкой атлетике из Казахстана Нора Джеруто взяла лицензию на Олимпиаду-2024 в Париж, сообщает Zakon.kz.

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Спортсменка успешно выступила на крупном международном турнире в Лос-Анджелесе (США).

Джеруто финишировала третьей на дистанции 3000 метров с препятствиями, выполнив олимпийский квалификационный норматив, который равен 9:23.00. Результат Норы составил 9:22.45.

Нора Джеруто в 2022 году выиграла чемпионат мира, став лучшей на дистанции 3000 метров с препятствиями.

Ранее на Игры в Париж пробилась Жанна Мамажанова в марафоне.

Международный олимпийский комитет выставил результаты исследований экономистов по Олимпийским играм 2024 года. Летние Игры должны принести в казну Франции от 6,7 до 11,1 млрд евро дохода.