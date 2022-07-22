Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В каком случае могут ввести локдаун

коронавирус Фото: Zakon.kz
Вопрос введения жесткого карантина будет рассмотрен в случае перехода региона в «красную» зону по эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

На сегодняшний день только Нур-Султан находится в «желтой» зоне. Когда регион располагается в «желтой» зоне, то введение каких-то жестких ограничительных мер с нагрузкой на бизнес не предусмотрено.

В случае перехода региона в «красную» зону, возможно, будет вводиться и система Ashyq, ограничительные мероприятия пройдут в два этапа. Сейчас эти мероприятия находятся на стадии обсуждения с НПП «Атамекен». Решение будет приниматься по результатам рассмотрения МВК.Руководитель Управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями МЗРК Роза Кожапова

Напомним, за прошедшие сутки было зарегистрировано 2480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество больных в Нур-Султане – 796, Алматы – 722 и Шымкенте – 105. 

Читайте также

Обязательно или рекомендовано – Минздрав объяснил, нужно ли астанчанам носить маски

В Алматы пациент с ножницами напал на сотрудников скорой помощи

Чрезмерное употребление чая опасно для здоровья – врач-диетолог

Тамила Языкова
COVID-19 Минздрав РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Реализатор шин и дисков
«Продавец шин» обманул алматинцев на 15 млн тенге
каникулы
Сокращение каникул у школьников прокомментировали в Минпросвещения
открытие фирма
Переезд компаний из России в Казахстан: в Алматы открылось новое производство
Даулет Жумабеков
Второго шанса создать государство у нас уже не будет – подполковник запаса
мошенники телефон Казахстан
Телефонные мошенники стали втягивать казахстанцев в «спецоперации»
Автобусный маршрут 41 продлили
В Алматы продлят один из автобусных маршрутов
Министр просвещения РК
О детсадах, критике в соцсетях и школьной форме – первое интервью Аймагамбетова на посту министра просвещения
Акмолинская область, лжегенерал, приговор
Мошенничество и подстрекательство к даче взятки: осужден лжегенерал Амрин
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления