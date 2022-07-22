В каком случае могут ввести локдаун

Вопрос введения жесткого карантина будет рассмотрен в случае перехода региона в «красную» зону по эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

На сегодняшний день только Нур-Султан находится в «желтой» зоне. Когда регион располагается в «желтой» зоне, то введение каких-то жестких ограничительных мер с нагрузкой на бизнес не предусмотрено.

В случае перехода региона в «красную» зону, возможно, будет вводиться и система Ashyq, ограничительные мероприятия пройдут в два этапа. Сейчас эти мероприятия находятся на стадии обсуждения с НПП «Атамекен». Решение будет приниматься по результатам рассмотрения МВК. Руководитель Управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями МЗРК Роза Кожапова

Напомним, за прошедшие сутки было зарегистрировано 2480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество больных в Нур-Султане – 796, Алматы – 722 и Шымкенте – 105.