«Разборки» с участием карагандинских правоохранителей обсуждают в Казнете

В Казнете распространяется видео якобы с участием представителей правоохранительных органов. В полиции и прокуратуре Карагандинской области предоставили комментарии, прояснив ситуацию, сообщает Zakon.kz.

В Караганде обсуждают видео с малопонятной разборки, в которой якобы приняли участие действующие сотрудники правоохранительных органов - замначальника кримполиции Ермек Тобулбаев и работник прокуратуры Алексей Бондарев, — говорится в подписи к видео.

Согласно данным ДП области, инцидент произошел 4 июля.

Также отмечено, что в этот день на сотовый телефон заместителя начальника УКП Ермека Тобулбаева поступил звонок от фигуранта уголовного дела по факту мошенничества.

Это дело находится на контроле Управления криминальной полиции о конфликте из-за оспариваемого имущества. В целях недопущения противоправных действий и выяснения обстоятельств он направился на место события, одновременно вызвав туда наряд полка патрульной полиции. Пресс-служба ДП Карагандинской области

На место стало понятно, как говорится в сообщении ведомства, что предметом конфликта между сторонами является автомобиль.

Прибывшими дополнительными силами полиции все участники конфликта доставлены в отдел полиции УП Караганды. По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 УК РК «Хулиганство». Пресс-служба ДП Карагандинской области

Тем временем в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области сообщили, что Алексей Бондарев не работает в органах прокуратуры с 30 декабря 2021 года.