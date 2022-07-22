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«Разборки» с участием карагандинских правоохранителей обсуждают в Казнете

разборки видео обсуждение Фото: Zakon.kz
В Казнете распространяется видео якобы с участием представителей правоохранительных органов. В полиции и прокуратуре Карагандинской области предоставили комментарии, прояснив ситуацию, сообщает Zakon.kz.
В Караганде обсуждают видео с малопонятной разборки, в которой якобы приняли участие действующие сотрудники правоохранительных органов - замначальника кримполиции Ермек Тобулбаев и работник прокуратуры Алексей Бондарев, — говорится в подписи к видео.

Согласно данным ДП области, инцидент произошел 4 июля.

Также отмечено, что в этот день на сотовый телефон заместителя начальника УКП Ермека Тобулбаева поступил звонок от фигуранта уголовного дела по факту мошенничества.

Это дело находится на контроле Управления криминальной полиции о конфликте из-за оспариваемого имущества. В целях недопущения противоправных действий и выяснения обстоятельств он направился на место события, одновременно вызвав туда наряд полка патрульной полиции.Пресс-служба ДП Карагандинской области

На место стало понятно, как говорится в сообщении ведомства, что предметом конфликта между сторонами является автомобиль.

Прибывшими дополнительными силами полиции все участники конфликта доставлены в отдел полиции УП Караганды. По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 УК РК «Хулиганство». Пресс-служба ДП Карагандинской области

Тем временем в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области сообщили, что Алексей Бондарев не работает в органах прокуратуры с 30 декабря 2021 года.

В сети распространяется видео с так называемой «разборкой» с участием сотрудников правоохранительных органов. В частности, в комментариях к видео сообщается об участии в ней сотрудника прокуратуры Карагандинской области Бондарева А.Е. Прокуратура сообщает, что Бондарев А.Е. не является сотрудником органов прокуратуры с 30 декабря 2021 года.Пресс-служба прокуратуры Карагандинской области

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