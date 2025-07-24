Видео с издевательством над ребенком взбудоражило Казнет

В Казнете распространяют видео с унижением ребенка. В описании к нему сказано, что якобы события разворачивались в Астане, сообщает Zakon.kz.

Девочка в кадре получает пощечины и целует обувь другого ребенка.

Всех найти и наказать с родителями!

Родителей установили?

Вся эта жестокость детей из семьи. Что родители творят, то и дети повторяют. Видишь такие сцены и становится страшно, что из таких детей могут вырасти потенциальные преступники.

Родители не воспитывают детей или у них в семьях – культ силы и жестокости!

Закон ужесточить надо по таким преступлениям.

Не сопротивляется, слово не говорит, потому что знает, что это неизбежность. Бедный ребенок, – пишут обескураженные и возмущенные пользователи Казнета.

На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны 24 июля 2025 года уточнили, что все происходило в России еще в 2024 году.

Согласно местным СМИ, которые ссылаются на МВД, конфликт школьников перешел в драку, которую сняли на видео. Также сообщалось, что всех должны поставить на учет. Пострадавшей девочке оказали психологическую помощь.

Ранее стало известно, что девятилетний мальчик сорвался с балкона третьего этажа в Павлодаре. Ребенок получил многочисленные травмы.