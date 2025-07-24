Видео с издевательством над ребенком взбудоражило Казнет
Фото: freepik
В Казнете распространяют видео с унижением ребенка. В описании к нему сказано, что якобы события разворачивались в Астане, сообщает Zakon.kz.
Девочка в кадре получает пощечины и целует обувь другого ребенка.
- Всех найти и наказать с родителями!
- Родителей установили?
- Вся эта жестокость детей из семьи. Что родители творят, то и дети повторяют. Видишь такие сцены и становится страшно, что из таких детей могут вырасти потенциальные преступники.
- Родители не воспитывают детей или у них в семьях – культ силы и жестокости!
- Закон ужесточить надо по таким преступлениям.
- Не сопротивляется, слово не говорит, потому что знает, что это неизбежность. Бедный ребенок, – пишут обескураженные и возмущенные пользователи Казнета.
На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны 24 июля 2025 года уточнили, что все происходило в России еще в 2024 году.
Согласно местным СМИ, которые ссылаются на МВД, конфликт школьников перешел в драку, которую сняли на видео. Также сообщалось, что всех должны поставить на учет. Пострадавшей девочке оказали психологическую помощь.
Ранее стало известно, что девятилетний мальчик сорвался с балкона третьего этажа в Павлодаре. Ребенок получил многочисленные травмы.
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