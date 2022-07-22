Минздрав ведет переговоры по дополнительной поставке вакцины Pfizer

В Казахстан планируют дополнительно завезти 300 тыс. доз вакцины Pfizer, сообщили в Министерстве здравоохранения, передает корреспондент Zakon.kz.

Главный эксперт Управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Министерства здравоохранения Айдана Ергасен сообщила, что на сегодняшний день во всех медогранизациях имеется вакцина Pfizer, но только для получения второй дозы. Всего – более 75 тыс. доз.

На сегодня мы ведем активные переговоры по приобретению дополнительного объема Pfizer – около 300 тыс. доз, но она будет закупаться для целевых групп населения, которым изначально данная вакцина приобреталась. Директор Департамента лекарственной политики МЗ РК Бауыржан Джусипов

Он добавил, что также в столице появится отечественная вакцина QazVac. Ранее в Управлении общественного здравоохранения Нур-Султана сообщили, что в городе осталась только вакцина Sinopharm.