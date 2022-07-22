Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Минздрав ведет переговоры по дополнительной поставке вакцины Pfizer

Минздрав ведет переговоры по дополнительной поставке Pfizer Фото: pfizer.com
В Казахстан планируют дополнительно завезти 300 тыс. доз вакцины Pfizer, сообщили в Министерстве здравоохранения, передает корреспондент Zakon.kz.

Главный эксперт Управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Министерства здравоохранения Айдана Ергасен сообщила, что на сегодняшний день во всех медогранизациях имеется вакцина Pfizer, но только для получения второй дозы. Всего – более 75 тыс. доз.

На сегодня мы ведем активные переговоры по приобретению дополнительного объема Pfizer – около 300 тыс. доз, но она будет закупаться для целевых групп населения, которым изначально данная вакцина приобреталась. Директор Департамента лекарственной политики МЗ РК Бауыржан Джусипов

Он добавил, что также в столице появится отечественная вакцина QazVac. Ранее в Управлении общественного здравоохранения Нур-Султана сообщили, что в городе осталась только вакцина Sinopharm.

Читайте также

Обязательно или рекомендовано – Минздрав объяснил, нужно ли астанчанам носить маски

В каком случае могут ввести локдаун

В Алматы пациент с ножницами напал на сотрудников скорой помощи

Тамила Языкова
COVID-19 Pfizer в РК Минздрав РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
каникулы
Сокращение каникул у школьников прокомментировали в Минпросвещения
открытие фирма
Переезд компаний из России в Казахстан: в Алматы открылось новое производство
Реализатор шин и дисков
«Продавец шин» обманул алматинцев на 15 млн тенге
Даулет Жумабеков
Второго шанса создать государство у нас уже не будет – подполковник запаса
мошенники телефон Казахстан
Телефонные мошенники стали втягивать казахстанцев в «спецоперации»
тестирование выпускники Казахстан
Мы показали реальную картину – Аймагамбетов про неутешительные результаты ЕНТ
Министр просвещения РК
О детсадах, критике в соцсетях и школьной форме – первое интервью Аймагамбетова на посту министра просвещения
Какую школьную форму будут носить казахстанские школьники
Какую форму будут носить казахстанские школьники в новом учебном году
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления