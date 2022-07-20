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В Нур-Султане остался только один вид вакцины

медработник, больница Фото: Zakon.kz
В столице остался только один вид вакцины, которым можно вакцинироваться или ревакцинироваться. Об этом сообщил руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов, передает корреспондент Zakon.kz.
На данный момент для вакцинации и ревакцинации доступна только одна вакцина китайского производителя Sinopharm. Ее количества достаточно –в городе имеется 214 тыс. доз. Тимур Муратов

Он добавил, что для формирования коллективного иммунитета в столице планировалось привить более 600 тыс. человек, или 60%, за исключением тех, у кого есть противопоказания и ограничения по возрасту. На сегодняшний день первым компонентом вакцины привито 533 тыс. человек, полную иммунизацию прошли 512 тыс. человек.

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