Топ-20 интернациональных имен для мальчиков

Родители, ожидающие малыша, даже не состоящие в смешанном браке, стремятся подобрать ребенку необычное имя. Желание объясняется не только модой, это уже тенденция, отражающая глубокие изменения в мировой культуре. Редакция Zakon.kz сделала подборку интернациональных имен для мальчиков.

1. Алан

Существует несколько версий происхождения имени Алан. Для арабов это имя означает «самый значимый», французы переведут, как «согласие», а иранцы назовут его «благородный».

Тюркское Alan, или казахское Алаң, будет звучать в переводе на русский как «открытое поле», «простор», «область».

Есть исторические версии происхождения данного имени. По одной из них, перевод имени означает «древний славянин». Именно так называлось славянское племя, кочевавшее между Кавказом и Испанией.

Согласно другому варианту происхождения, имя является производным от еврейского имени Алон, означающего в переводе «дуб».

2. Адам

Имя Адам объясняют древнееврейским происхождением. Дословно оно означает «созданный из красной глины». Позже значение сузилось до «человек», «мужчина». Как известно, Адам – это имя первого мужчины, созданного Богом из глины.

Первочеловек почитается во всех мировых религиях как прародитель человечества. В том числе и с казахского языка это имя переводится, как «человек».

3. Арсен

В переводе с арабского и с древнегреческого Арсен означает «мужественный», «смелый», «герой».

Имя Арсен встречается у многих народов, часто к нему прибавляют различные окончания (Арсений, Арсениуш, Арсениос).

В русском языке существует народная форма имени – Арсентий, близкое к Арсену. Считается, что пришло оно из Греции вместе с приходом православия на земли Киевской Руси и переводится с древнегреческого как «мужской» или «мужественный».

4. Артур

Имя Артур имеет несколько версий происхождения. Точное значение имени и его происхождение неизвестно, но по самой распространенной версии Артур произошло от кельтского имени Arthur, в переводе означающего «медведь, камень» или же «человек-медведь».

С греческого языка имя переводится так же, но считается, что происходит от греческого названия звезды Арктурус (Αρκτούρος), буквально означающее «страж медведицы».

С латинского языка имя Артур происходит от слова artus, переводится как «сила, мощь». Рассматривается версия, что имя исходит от латинской фамилии Artorius, которая переводится как «пахарь».

5. Альберт/Альбир

Имя древнегерманского происхождения, получившее самостоятельность краткой формой имени Адальберт от немецкого Adalbert. По мнению лингвистов, образовалось путем сложения основ adal («благородный») и berht («яркий», «блистательный»).

У тюркских народов есть тождественное имя – Альбир, которое означает «Бог дал (Алла Биргән)».

Существует парный этому имени вариант для женщин – Альберта, Альбертина.

6. Булат

Мужское имя персидского происхождения, которое было заимствовано тюркскими народами. Этимологическое значение имени — «сталь».

Происходит от персидского Пулад (Pulad) в значении «сталь, булат». Имя имеет нарицательное происхождение от названия сорта стали — булат. Существуют иные формы, помимо Булат, Болат и Пулат.

У казахского народа распространено имя Полат. С тюркского оно также переводится, как могучий, стальной, несокрушимый, мужественный, храбрый, сильный, хороший. Такое имя-пожелание дается с надеждой, чтобы ребенок в будущем обладал такими качествами.

7. Жан

Есть несколько версий происхождения имени.

Считается, что казахское, кыргызское и татарское (җан) образовано от персидского Джан, что означает «душа; жизнь».

Во французском языке – Jean – вариант имени Иоанн. Жан-Баптист (Иоанн Креститель).

8. Закир

С арабского языка имя переводится как «восхваляющий Всевышнего», «воздающий хвалу Аллаху».

Это имя широко распространено во многих мусульманских странах, часто употребляется среди казахов, татар, башкир, узбеков.

Европейским аналогом этого имени является имя Захарий, чаще употребляемое как Захар.

9. Искандер/Ескандер

Имя Искандер – арабский вариант привычного всем имени Александр. А вот имя Александр – греческого происхождения, происходит от корней ἀλέξω – «защищаю» и ἀνδρός – «мужчина».

Литературных трактований значения имени множество, но, к сожалению, лингвисты не подтверждают ни одно из них.

Широкую известность в других (не греческих) культурах имя получило благодаря завоевательному походу Александра Македонского. В арабской культуре великого полководца звали Искандер Зулькарнайн.

10. Ильдар/Эльдар

Принято считать, что имя Ильдар арабского происхождения, означает «дар Бога». Образовано оно от слов «Ил» (страна) и «Дар» (хозяин), поэтому его можно перевести как «руководитель страны» — «правитель», «глава государства», также существует трактовка — «патриот».

11. Марк

Древнегреческое имя. Предположительно произошло от личного римского имени лат. Marcus, которое, возможно, берет свое начало от названия месяца лат. Martius в значении «родившийся в марте».

По другой версии, произошло от имени бога Марса, бога войны. В том числе преномен лат. Marcus (Marqus), который предположительно берет начало от Марса — бога-покровителя людей и стад, впоследствии бога войны. Современное этимологическое значение имени – «Молот».

12. Марс

Мужское имя Марс считается произошедшим из Италии, а точнее — из Рима, от латинского слова Mars. В греческом переводе Марс — это бог войны, а в латинском переводе – просто воинственный. Первый же бог Марс из Рима был просто переменчивый и вспыльчивый защитник плодородия и скота. Позже он стал и покровителем весны, получив в честь себя название месяца март.

13. Марат

Имеет две версии происхождения. По первой версии, имя Марат в переводе с арабского означает «желанный». Также есть другой перевод – «цель, желание».

Вторая версия, что это имя является вариантом старейшего мусульманского имени Мурад, которое переводится как «целеустремленный».

14. Назар

Данное имя можно перевести как «дальновидный», «взгляд», «смотрящий на вещи с хорошей стороны», «обет (обещанное)», «посвятивший себя Господу».

Имя Назар имеет несколько версий происхождения. По первой версии, образовано от позднелатинского имени Nazarius, которое означает «тот, кто родом из Назарета», «назаретянин».

По второй версии, имя Назар – это еврейское имя. В переводе с иврита означает «обет (обещанное)» или же «посвятивший себя Господу».

По третьей версии, имя Назар с арабского языка можно перевести как «дальновидный», а также – «взгляд»; «смотрящий на вещи с хорошей стороны». А на турецком языке это имя трактуется как «пристальный взгляд».

Среди мусульман чаще можно услышать аналог этого имени – Насер.

15. Оскар

Как считают лингвисты, имя Оскар – древнеанглийского (либо древнеирландского) происхождения, а указывалось в письме оно изначально как Osgar. Образовано от сочетания «os» (бог, ас/ос) и «gar» (копье), поэтому переводят как «копье бога». Со скандинавского языка имя переведут как «божественный».

Еще есть версия, что имя происходит от древнескандинавского имени Ásgeirr, но лингвисты пока не подтверждают этого.

Синонимы имени Оскар – Аскар арабского происхождения. Имя имеет несколько вариантов своего появления на свет. С арабского «Аskar» переводится как «сладкий». С казахского «Аskhar» — «неприступный», «очень высокий». С татарского — «воин», «защитник», «воинственный».

16. Омар

Считается, что происхождение имени Омар арабское и еврейское. В арабском языке произошло от слова Умар, которое переводится, как «жизнь», «живучий», «долгожитель». С еврейского — «говорящий», «красноречивый».

Это имя старинное и значимое в исламе, поскольку его владельцем был второй Праведный халиф.

Обычно родители дают имя Омар (Умар) своему первому наследнику. Они вкладывают большой смысл в это имя, надеясь, что их сын проживет долгую и праведную жизнь. Мусульмане чтят это имя из-за человека, который его когда-то носил, — Умара ибн аль-Хаттаба. Мусульманский уважаемый человек — второй халиф в исламе — помог урегулировать военные конфликты мирным путем. Когда родители нарекают сына Омаром (Умаром), они верят, что их ребенок будет обладать таким же умом, жизненной мудростью и переймет хладнокровие в конфликтах.

Таким же именем нарекают мальчиков и евреи. С древнееврейского Омар трактуется как «оратор», «говорящий» и «красноречивый». По Библии, в Ветхом завете, имя Омар принадлежало внуку Исаву, сыну Елифазу.

17. Ратмир

По данным лингвистов, Ратмир – это славянское имя, которое образовано из двух частей – «рать» (войско) и «мир». Буквально имя переводится как «ратующий за мир», существуют варианты перевода: «воин мира», «войско мира», а также «ратник».

Считается, что имя обрело известность после появления поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», где это имя носил один из персонажей – «младой хазарский хан Ратмир».

18. Руслан

Имя произошло от тюркского имени Арслан (Лев). Соответственно, Руслан – это славянская форма тюркского имени Арслан.

Среди казахов имя Руслан употребляется так же часто, как и имя Рустам.

Существует также женская форма этого имени – Руслана.

19. Ролан

Имя имеет древнегерманские корни и означает «родная земля». Существует еще один его перевод – «слава».

При этом некоторые исследователи считают его производным от английского имени Роланд, означающего «из прославленной страны».

Имя употребляется во многих странах мира, при этом в каждой точке земли немного видоизменяется.

20. Эмиль

Латинское имя Эмиль (Эмилий) произошло от римского родового имени Aemilius, которое происходит от латинского слова aemulus, означающего «соперник», «неуступчивый», «ревностный, страстный». Также имя иногда переводят как «усердный».

На персидском языке имя Эмиль означает «противник».