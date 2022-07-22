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В Минпросвещения уточнили дату окончания учебного года

новый НПА Минпросвещения по учебному году Фото: Zakon.kz
Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа «Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2022 – 2023 учебного года в организациях среднего образования», сообщает Zakon.kz.

В документе уточняется, что новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая.

Добавление дней к учебному году создаст возможность сокращения количества уроков в день, снижения интенсивности изучения «сложных» тем путем отведения часов на повторение и закрепление пройденных тем, считают в министерстве.

Продолжительность учебного года в 1 классах составит 35 учебных недель (ранее 33 недели), во 2-11 (12) классах – 36 учебных недель (сейчас 34 недели).

Даты каникул остались в прежней сокращенной редакции:

в 1–11 (12) классах:

  • осенние – 7 дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно);

  • зимние – 9 дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года);

  • весенние – 9 дней (с 18 по 26 марта 2023 года).

В 1 классах дополнительные каникулы – 7 дней (с 6 по 12 февраля 2023 года).

Как считают в Минпросвещения, предлагаемые меры позволят обучающимся посвятить больше времени дополнительному образованию, школам – снизить нагрузку на аудиторный фонд.

Документ размещен 22 июля на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 августа.

Прежний вариант приказа был опубликован 20 июля и вызвал большой резонанс в социальных сетях, так как в нем говорилось об увеличении учебного года на две недели в летний период.

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Лариса Черненко
Министерство просвещения РК Казахстан
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