В Минпросвещения уточнили дату окончания учебного года
В документе уточняется, что новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая.
Добавление дней к учебному году создаст возможность сокращения количества уроков в день, снижения интенсивности изучения «сложных» тем путем отведения часов на повторение и закрепление пройденных тем, считают в министерстве.
Продолжительность учебного года в 1 классах составит 35 учебных недель (ранее 33 недели), во 2-11 (12) классах – 36 учебных недель (сейчас 34 недели).
Даты каникул остались в прежней сокращенной редакции:
в 1–11 (12) классах:
осенние – 7 дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно);
зимние – 9 дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года);
весенние – 9 дней (с 18 по 26 марта 2023 года).
В 1 классах дополнительные каникулы – 7 дней (с 6 по 12 февраля 2023 года).
Как считают в Минпросвещения, предлагаемые меры позволят обучающимся посвятить больше времени дополнительному образованию, школам – снизить нагрузку на аудиторный фонд.
Документ размещен 22 июля на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 августа.
Прежний вариант приказа был опубликован 20 июля и вызвал большой резонанс в социальных сетях, так как в нем говорилось об увеличении учебного года на две недели в летний период.
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