В магазине Нур-Султана женщина перешагнула через ребенка: ее ищет полиция

Фото: Zakon.kz

В социальных сетях рассылают видео с инцидентом в столичном бизнес-центре. На кадрах женщина перешагнула через маленького мальчика и продолжила путь, сообщает Zakon.kz.

Автор сообщения утверждает, что это произошло 19 июля. Также мама ребенка уверяет, что охрана не отреагировала на происходящее. «Ребенок получил сильный ушиб и психологическую травму», — добавила заявительница. В полиции города прокомментировали конфликт. 20 июля около 10:47 в полицию поступило обращение о том, что неизвестная женщина толкнула 3-летнего ребенка в БЦ Деловой дом «Алматы». Пресс-служба ДП Нур-Султана Материал зарегистрирован, как уточнили в ведомстве, в Управлении полиции района «Байконур». Назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся мероприятия направленные на установление личности женщины, по результатам которых, будут приняты меры согласно действующему законодательству. Пресс-служба ДП Нур-Султана Читайте также Должность акима Актобе предлагали за 1,5 млн долларов – в КНБ рассказали подробности Труп в спальном мешке нашли в неработающей шахте Бестобе «Разборки» с участием карагандинских правоохранителей обсуждают в Казнете

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