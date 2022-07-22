В магазине Нур-Султана женщина перешагнула через ребенка: ее ищет полиция
Фото: Zakon.kz
В социальных сетях рассылают видео с инцидентом в столичном бизнес-центре. На кадрах женщина перешагнула через маленького мальчика и продолжила путь, сообщает Zakon.kz.
Автор сообщения утверждает, что это произошло 19 июля.
Также мама ребенка уверяет, что охрана не отреагировала на происходящее.
«Ребенок получил сильный ушиб и психологическую травму», — добавила заявительница.
В полиции города прокомментировали конфликт.
20 июля около 10:47 в полицию поступило обращение о том, что неизвестная женщина толкнула 3-летнего ребенка в БЦ Деловой дом «Алматы». Пресс-служба ДП Нур-Султана
Материал зарегистрирован, как уточнили в ведомстве, в Управлении полиции района «Байконур».
Назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся мероприятия направленные на установление личности женщины, по результатам которых, будут приняты меры согласно действующему законодательству.Пресс-служба ДП Нур-Султана
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