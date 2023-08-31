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Мужчина гонялся с кирпичом за женщиной в Актобе

Мужчина гонялся с кирпичом за женщиной в Актобе Фото: pxhere
В социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, как мужчина гоняется за женщиной с кирпичом, сообщает Zakon.kz.

В полиции прокомментировали данное видео.  

"29 августа около 17:00 по улице Желтоксан в городе Шалкар Актюбинской области 32-летний местный житель нарушил общественный порядок. Он оскорбил женщину в общественном месте", – сообщили в ДП Актобе. 

Полицейские составили административный протокол.

Мужчину временно заключили в специальную комнату ОП Шалкарского района. 


Ранее в Алматы мужчина угрожал ножом пассажирам автобуса.

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