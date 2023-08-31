Мужчина гонялся с кирпичом за женщиной в Актобе

Фото: pxhere

В социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, как мужчина гоняется за женщиной с кирпичом, сообщает Zakon.kz.

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