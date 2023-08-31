Мужчина гонялся с кирпичом за женщиной в Актобе
Фото: pxhere
В социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, как мужчина гоняется за женщиной с кирпичом, сообщает Zakon.kz.
В полиции прокомментировали данное видео.
"29 августа около 17:00 по улице Желтоксан в городе Шалкар Актюбинской области 32-летний местный житель нарушил общественный порядок. Он оскорбил женщину в общественном месте", – сообщили в ДП Актобе.
Полицейские составили административный протокол.
Мужчину временно заключили в специальную комнату ОП Шалкарского района.
Ранее в Алматы мужчина угрожал ножом пассажирам автобуса.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript