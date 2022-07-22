Три улицы частично перекроют в Нур-Султане

Речь идет об участках улиц Жангельдина, Бурабай и Толе би. Временные ограничения обусловлены дорожными работами, передает Zakon.kz.

Соответствующей информацией поделились в столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В связи с проведением дорожно-ремонтных работ 22-23 июля будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Жангельдина от проспекта Женис до улицы Желтоксан.

Также в связи с проведением ремонтных работ с 21 июля по 31 августа будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Бурабай от улицы Кобыланды батыра до проспекта Шакарима Кудайбердыулы.

Начаты дорожно-строительные работы в рамках проекта «Строительство ул. Е 51 (Толе би) на участке от ул. Сыганак до ул. Е22».

С 23 июля по 5 августа будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке ул. Толе би от улицы Сыганак до жилых комплексов Baspana и Nova City по проспекту Туран. На указанном участке будут проводиться работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.