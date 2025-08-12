#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Архив новостей
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Общество

Одна из центральных улиц Алматы станет частично недоступной

Алматы, осень в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 15:04 Фото: pexels
В Алматы в связи с проведением среднего ремонта участка одной из центральных улиц – ул. Толе би – вводятся временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня стало известно из Telegram-канала AlmatyJoly.

"С 22:00 12 августа до 06:00 13 августа 2025 года движение будет перекрыто на участке от пр. Назарбаева до ул. Каирбекова", – говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Отмечается, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

"Просим заранее планировать свой маршрут", – призвали жителей и гостей Алматы.

Фото: Telegram/AlmatyJoly

11 августа 2025 года стало известно, что в Алматы на две ночи перекроют движение на важной развязке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
