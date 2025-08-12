Одна из центральных улиц Алматы станет частично недоступной

В Алматы в связи с проведением среднего ремонта участка одной из центральных улиц – ул. Толе би – вводятся временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня стало известно из Telegram-канала AlmatyJoly.

"С 22:00 12 августа до 06:00 13 августа 2025 года движение будет перекрыто на участке от пр. Назарбаева до ул. Каирбекова", – говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Отмечается, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

"Просим заранее планировать свой маршрут", – призвали жителей и гостей Алматы.

Фото: Telegram/AlmatyJoly

11 августа 2025 года стало известно, что в Алматы на две ночи перекроют движение на важной развязке.