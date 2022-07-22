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Как избежать несчастных случаев при работе в колодце, рассказали в ДЧС

ДЧС Фото: Zakon.kz
Работы в колодцах, камерах, резервуарах и канализационных коллекторах являются работами повышенной опасности, передает Zakon.kz.

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, чаще всего причиной отравления людей служат наличие газов (сероводород, метан, углекислый газ) или отсутствие кислорода. В худшем случае достаточно одного вдоха, чтобы потерять сознание. Даже если ядовитых газов нет, кислород может отсутствовать в нужном объеме и человек быстро теряет сознание.

Дабы избежать опасности, необходимо соблюсти следующие рекомендации:

  1. Перед началом работы в колодце ответственный исполнитель работ при помощи газоанализатора проверяет наличие и уровень опасных газов. Нельзя определять наличие газа по запаху или при помощи горения.

  2. Для удаления газов следует проветрить колодец естественным путем, можно при помощи нагнетания воздуха вентилятором или заполнением водой с последующей откачкой. После удаления газа и замера уровня загазованности можно начинать работы, но при этом уровень загазованности проверяют каждый час. В процессе работы нужно проводить постоянный контроль за воздушной средой с помощью газоанализатора, даже если изначально в колодце опасный газ не обнаружили.

Также бригада, выполняющая работы в колодце, должна состоять не менее чем из трех человек: один непосредственно выполняет работы, второй на поверхности с помощью страховочных средств обеспечивает его безопасность и наблюдает за ним, третий подает инструменты и контролирует уровень загазованности.

Если в колодец спускаются несколько работников, каждого из них должен страховать отдельный работник на поверхности.

Если работник почувствует себя плохо внутри колодца, он подает условный сигнал с помощью страховочного каната, который должен быть надежно закреплен и не иметь провисов. После чего наблюдающие обязаны немедленно эвакуировать работника из колодца. Если работник потерял сознание, наблюдающие не спускаются в колодец, а поднимают работника с помощью страховочного каната, сообщают о происшествии ответственному руководителю работ и вызывают сотрудников скорой помощи.

Для защиты от отравления работники должны использовать кислородные изолирующие или шланговые противогазы с длиной шланга на 2 м больше глубины колодца. Использовать фильтрующие противогазы при работе в колодцах запрещено.

В ведомстве напомнили, что при возникновении чрезвычайной ситуации нужно срочно звонить 112.

 

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