Как избежать несчастных случаев при работе в колодце, рассказали в ДЧС

Работы в колодцах, камерах, резервуарах и канализационных коллекторах являются работами повышенной опасности, передает Zakon.kz.

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, чаще всего причиной отравления людей служат наличие газов (сероводород, метан, углекислый газ) или отсутствие кислорода. В худшем случае достаточно одного вдоха, чтобы потерять сознание. Даже если ядовитых газов нет, кислород может отсутствовать в нужном объеме и человек быстро теряет сознание.

Дабы избежать опасности, необходимо соблюсти следующие рекомендации:

Перед началом работы в колодце ответственный исполнитель работ при помощи газоанализатора проверяет наличие и уровень опасных газов. Нельзя определять наличие газа по запаху или при помощи горения. Для удаления газов следует проветрить колодец естественным путем, можно при помощи нагнетания воздуха вентилятором или заполнением водой с последующей откачкой. После удаления газа и замера уровня загазованности можно начинать работы, но при этом уровень загазованности проверяют каждый час. В процессе работы нужно проводить постоянный контроль за воздушной средой с помощью газоанализатора, даже если изначально в колодце опасный газ не обнаружили.

Также бригада, выполняющая работы в колодце, должна состоять не менее чем из трех человек: один непосредственно выполняет работы, второй на поверхности с помощью страховочных средств обеспечивает его безопасность и наблюдает за ним, третий подает инструменты и контролирует уровень загазованности.

Если в колодец спускаются несколько работников, каждого из них должен страховать отдельный работник на поверхности.

Если работник почувствует себя плохо внутри колодца, он подает условный сигнал с помощью страховочного каната, который должен быть надежно закреплен и не иметь провисов. После чего наблюдающие обязаны немедленно эвакуировать работника из колодца. Если работник потерял сознание, наблюдающие не спускаются в колодец, а поднимают работника с помощью страховочного каната, сообщают о происшествии ответственному руководителю работ и вызывают сотрудников скорой помощи.

Для защиты от отравления работники должны использовать кислородные изолирующие или шланговые противогазы с длиной шланга на 2 м больше глубины колодца. Использовать фильтрующие противогазы при работе в колодцах запрещено.

В ведомстве напомнили, что при возникновении чрезвычайной ситуации нужно срочно звонить 112.