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Спасение лошади из глубокого колодца с водой сняли на видео в Жезказгане

спасательная операция, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 22:13 Фото: скриншот видео
9 июня в Жезказгане спасатели помогли вытащить из глубокого канализационного колодца с водой лошадь, сообщает Zakon.kz.

Спасательную операцию сняли на видео и опубликовали в социальной сети.

"Спасатели с помощью веревки достали из колодца лошадь. Животное выжило", – говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Улытауской области.

В процессе участвовали сотрудники скорой помощи и пожарные.


Ранее неудачный полет вороны окончился спасательной операцией в Кокшетау.

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