Спасение лошади из глубокого колодца с водой сняли на видео в Жезказгане
Фото: скриншот видео
9 июня в Жезказгане спасатели помогли вытащить из глубокого канализационного колодца с водой лошадь, сообщает Zakon.kz.
Спасательную операцию сняли на видео и опубликовали в социальной сети.
"Спасатели с помощью веревки достали из колодца лошадь. Животное выжило", – говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Улытауской области.
В процессе участвовали сотрудники скорой помощи и пожарные.
Ранее неудачный полет вороны окончился спасательной операцией в Кокшетау.
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