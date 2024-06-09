Спасение лошади из глубокого колодца с водой сняли на видео в Жезказгане

Фото: скриншот видео

9 июня в Жезказгане спасатели помогли вытащить из глубокого канализационного колодца с водой лошадь, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: