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Air Astana оштрафовали за задержку рейсов

Эйр Астана штраф задержка рейса Фото: Zakon.kz
Административное дело и штраф были выписаны после проведенного расследования. Ранее в адрес авиакомпании поступали жалобы по задержанным рейсам, сообщает Zakon.kz.

21 июля в отношении Air Astana было заведено административное дело. Авиакомпанию оштрафовали на 1 тыс. МРП (3 млн 063 тыс. тенге). Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации.

В КГА отметили, что 18 июля было проведено совещание с представителями авиакомпании. На совещании были указаны:

  • недостатки коммерческого планирования воздушных судов;

  • недопустимость отмен регулярных рейсов;

  • отсутствие оперативного реагирования на замену самолетов;

  • отсутствие оперативного отклика со стороны персонала авиакомпании при задержках рейсов.

По итогам совещания авиакомпания выделила отдельный самолет, который будет использован только при задержках рейсов.

16 июля пассажиры рейса Алматы – Мале не смогли вылететь из Казахстана. Задержка рейса составила более 15 часов. При ожидании пассажирам не предоставили услуги, предусмотренные законом «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», а именно услуги по проживанию в гостинице.

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