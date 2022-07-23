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Анджелина Джоли отсудила у бывшего мужа французскую винодельню

Актриса Фото: Instagram/angelinajolie
Актрисе удалось отсудить у Брэда Питта право распоряжаться своей долей во французской винодельне Chateau Miraval, передает Zakon.kz.

О победе звезды в суде сообщило издание Page Six.

Ранее актриса продала свою долю в семейном бизнесе крупному производителю алкоголя Stoli. Ее экс-супруг тогда заявил, что сделка не была согласована с ним в полном объеме, а новый совладелец вносит хаос в бизнес-процессы.

Вместе с тем, по информации СМИ, это далеко не первое судебное разбирательство бывших возлюбленных. Актер также обвинял Джоли в заговоре из-за попытки продать часть их общего поместья во Франции.

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