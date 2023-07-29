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Брэд Питт провел лето с новой возлюбленной на вилле Анджелины Джоли

актер Фото: Instagram/bradpittofflcial
59-летний голливудский актер Брэд Питт и 32-летняя фитнес-тренер Инес де Рамон провели все лето в Европе, на вилле Анджелины Джоли Chateau Miraval, сообщает Zakon.kz.

Информацию распространило издание People.

"Эти двое проводили много времени вместе этим летом, поскольку им действительно нравится общество друг друга и они очень увлечены друг другом. Это очевидно любому, кто видел их вместе", – сообщил инсайдер.

Как отмечается, впервые слухи о романе Питта и де Рамон появились в ноябре прошлого года после того, как пару заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма актера "Вавилон". Новая возлюбленная Питта – диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. В общество знаменитостей она попала благодаря своему браку в актером сериала "Дневники вампира" Полом Уэсли.

В феврале Уэсли официально подал на развод с де Рамон, указав причиной расставания "непримиримые разногласия". В этот же момент Брэд Питт впервые появился на публике с новой возлюбленной. Они попали в объективы папарацци во время ужина в ресторане Fouquet's на Елисейских полях. Актер был одет в классический черный смокинг, а его подруга – в серебристое коктейльное платье на бретельках.

Отметим, что в феврале Брэд Питт заинтриговал поклонников совместным фото с Анджелиной Джоли.

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