Подробности спасения ребенка от падения с седьмого этажа рассказал юноша

21 июля Ерасыл Махмуд шел в гости и заметил ребенка на балконе седьмого этажа. Голова мальчика застряла между решетками, а тело свисало вниз. Герой рассказал Zakon.kz подробности того дня.

Ерасылу Махмуду 18 лет, в декабре исполнится 19. Парень родом из Алматы, но рос у бабушки с дедушкой в Восточном Казахстане, в селе Сарыарка возле города Аягоза.

Сейчас парень учится в педагогическом университете имени Абая, окончил первый курс физкультурного факультета.

21 июля он шел в гости к своему другу. В один момент во дворе началось оживление и поднялся шум. Ерасыл увидел ребенка двух или трех лет, который свисал с решетки лестницы на седьмом этаже.

Я бросился в подъезд, думал, что смогу быстро подняться по лестнице, но ее там не оказалось. Зашел в соседнюю дверь — лестница была. Я помчался на седьмой этаж и, конечно, очень испугался за ребенка. Как только подошел, я увидел, что у него в решетке зажата шея, а все тело свисало снаружи. Он очень сильно посинел — воздух уже совсем перестал поступать и мальчик начал терять сознание. Ерасыл Махмуд

Ерасыл освободил ребенка, протер слезы и попытался успокоить. Малыш успокоился, пока спускался вниз во двор.

Я держал его на руках около 5-10 минут. Затем вышла его мать, и я отдал малыша. Позже Ермекбай аға, который поднял шум и записал происходящее на камеру, отправил мне видео. Чувствую ли я себя героем? Нет. Не думаю. Знаете, есть такое выражение: «Каждый мусульманин должен помогать другому мусульманину». Я выполнил только одну часть своего долга. Ерасыл Махмуд

Парень обратился к строителям домов и многоэтажек с просьбой обеспечить максимальную безопасность для детей и пожилых людей. А родителей он попросил быть внимательнее и не оставлять своих детей без присмотра.