Происшествия

Мама и младенец выпали из окна седьмого этажа в Степногорске

Мама и младенец выпали из окна седьмого этажа в Степногорске, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 18:34 Фото: Zakon.kz
В Степногорске мама с семимесячным ребенком погибли, выпав из окна седьмого этажа, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что трагедия произошла 19 августа 2025 года, около 5:00. По предварительным данным, женщина находилась в гостях у родственников.

"Она выпала из окна, держа на руках семимесячную дочь. Мама и малышка погибли на месте", – пишет издание.

В пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области рассказали, что по данному факту начато досудебное расследование. Причины и обстоятельства устанавливаются.

Только в Астане с начала 2025 года произошло 59 случаев выпадения детей из окон, 16 из которых оказались смертельными.

Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
