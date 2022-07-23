Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

На Кубе пройдет референдум о легализации однополых браков

Пара Фото: pixabay
Голосование по новому закону о семейных отношениях пройдет 25 сентября. Законопроект также предполагает разрешение суррогатного материнства, передает Zakon.kz.

Как сообщает dw.com, секретарь Национальной ассамблеи народной власти Омеро Акоста выразил уверенность в том, что кубинские избиратели одобрят закон.

В тот же день Национальная ассамблея народной власти проголосовала за радикальные поправки в семейное законодательство, разрешающие однополые браки, расширяющие права женщин и усиливающие защиту детей и пожилых людей. Среди прочего, также предполагается разрешить однополым парам усыновлять детей.

Власти Кубы собирались внести разрешающую однополые браки норму в новую конституцию, которая была принята в 2019 году, но отказались от этого на фоне сопротивления со стороны представителей церквей и консервативных групп. 

Читайте также

Зеленский: Потери украинских войск значительно снизились в июле

Популярную автомагистраль перекрыли в Англии протестующие из-за цен на топливо

Ситуация в Украине: Киев, Анкара и ООН договорились об экспорте зерна

Ирина Мишура
Куба
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
открытие фирма
Переезд компаний из России в Казахстан: в Алматы открылось новое производство
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
каникулы
Сокращение каникул у школьников прокомментировали в Минпросвещения
разрушают свои и чужие семьи, знаки зодиака, топ-3
Разрушают свои и чужие семьи: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
в Караганде нанесли необычную дорожную разметку, комментарий
Необычная дорожная разметка озадачила карагандинцев
фонтан, пар, жара
Жара до +45 ожидается в Казахстане в субботу
тестирование выпускники Казахстан
Мы показали реальную картину – Аймагамбетов про неутешительные результаты ЕНТ
знаки зодиака, украшения
Кардинально изменят жизнь: названы украшения для знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления