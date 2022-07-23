На Кубе пройдет референдум о легализации однополых браков

Голосование по новому закону о семейных отношениях пройдет 25 сентября. Законопроект также предполагает разрешение суррогатного материнства, передает Zakon.kz.

Как сообщает dw.com, секретарь Национальной ассамблеи народной власти Омеро Акоста выразил уверенность в том, что кубинские избиратели одобрят закон.

В тот же день Национальная ассамблея народной власти проголосовала за радикальные поправки в семейное законодательство, разрешающие однополые браки, расширяющие права женщин и усиливающие защиту детей и пожилых людей. Среди прочего, также предполагается разрешить однополым парам усыновлять детей.

Власти Кубы собирались внести разрешающую однополые браки норму в новую конституцию, которая была принята в 2019 году, но отказались от этого на фоне сопротивления со стороны представителей церквей и консервативных групп.