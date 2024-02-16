Греция легализовала однополые браки
По данным издания РБК, это первая православная страна, в которой одобрили подобный законопроект.
Стоит отметить, что греческая церковь выступала против закона, называя его угрозой для традиционной семьи.
Также сказано, что новый закон "предоставляет каждому право на брак" и защищает права детей "независимо от формы семьи".
Однако подчеркнуто, что документ не разрешает однополым мужским парам пользоваться услугами суррогатного материнства.
Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис подчеркнул: "Реформа делает жизнь многих наших сограждан лучше, не отнимая ничего из жизни других".
На голосовании за новый закон присутствовали 254 депутата. За принятие выступили 176 парламентариев, против проголосовали 76, а двое воздержались.
В 2022 году в России предлагали ввести административную ответственность за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх.
Уже в конце 2022 года там приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. В 2023 году признали экстремистским "международное общественное движение ЛГБТ".