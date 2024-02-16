Греция легализовала однополые браки

Парламент Греции принял закон, легализирующий однополые браки и усыновление однополыми парами детей, сообщает Zakon.kz.

По данным издания РБК, это первая православная страна, в которой одобрили подобный законопроект.

Стоит отметить, что греческая церковь выступала против закона, называя его угрозой для традиционной семьи.

Также сказано, что новый закон "предоставляет каждому право на брак" и защищает права детей "независимо от формы семьи".

Однако подчеркнуто, что документ не разрешает однополым мужским парам пользоваться услугами суррогатного материнства.

Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис подчеркнул: "Реформа делает жизнь многих наших сограждан лучше, не отнимая ничего из жизни других".

На голосовании за новый закон присутствовали 254 депутата. За принятие выступили 176 парламентариев, против проголосовали 76, а двое воздержались.

В 2022 году в России предлагали ввести административную ответственность за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх.

Уже в конце 2022 года там приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. В 2023 году признали экстремистским "международное общественное движение ЛГБТ".