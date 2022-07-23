Алматинцы оштрафованы за катание в авто, высунувшись из окон
Фото: скриншот видео
Парней, прокатившихся по городу, высунувшись из окна и люка автомобиля, нашли и оштрафовали, передает Zakon.kz.
Водитель автомашины марки Range Rover – гражданин К.,1996 года рождения, за нарушение правил перевозки пассажиров привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 593 КоАП РК. Пресс-служба Департамента полиции города Алматы
Отмечается, что правонарушение было выявлено в ходе мониторинга социальных сетей. Видео с лихачами Казнет обсудил 22 июля.
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