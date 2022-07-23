Алматинцы оштрафованы за катание в авто, высунувшись из окон

Фото: скриншот видео

Парней, прокатившихся по городу, высунувшись из окна и люка автомобиля, нашли и оштрафовали, передает Zakon.kz.

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