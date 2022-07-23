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Жителей Китая предупредили о приближении аномальной жары

Китай Фото: pixabay
Государственный метеорологический центр страны сообщил о том, что ожидаются новые температурные рекорды, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на данные синоптиков, по меньшей мере в 12 регионах КНР провинциального уровня, в том числе в Пекине и Шанхае, в воскресенье температура превысит +35°C. При этом ведомство отмечает, что в провинциях Чжэцзян и Фуцзянь, а также в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) столбик термометра может преодолеть отметку +40°C.

По данным ведомства, аномальная жара продлится около 10 дней.

В субботу температура в городе Турфан (СУАР) составила +46,2°C, а в уезде Токсун она достигла +47,2°C. В этой связи в Синьцзяне введен наивысший, красный уровень температурной угрозы. В городе Вэньчжоу в провинции Чжэцзян температура достигла +41,8°C и побила рекорд 2003 года. 

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