Жителей шести казахстанских городов предупредили о неблагоприятных метеоусловиях

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Специалисты РГП "Казгидромет" сообщили, что в среду, 18 октября, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Риддере, а также в Алматы и Астане, передает Zakon.kz.

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