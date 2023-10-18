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Жителей шести казахстанских городов предупредили о неблагоприятных метеоусловиях

Жителей шести казахстанских городов предупредили о неблагоприятных метеоусловиях Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специалисты РГП "Казгидромет" сообщили, что в среду, 18 октября, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Риддере, а также в Алматы и Астане, передает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее штормовое предупреждение было объявлено в пяти областях Казахстана.

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Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана на среду
Елена Вебер
Казахстан
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