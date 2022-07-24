Пробку из большегрузов на пропускном пункте «Достык» отрегулировали

Вопрос со скоплением грузового транспорта на таможенном посту «Алаколь» в Алакольском районе решится в ближайшие два-три дня, сообщает Zakon.kz.

Для этого принимаются все необходимые меры. В ближайшем будущем здесь рассматривается возможность внедрения электронной очереди, сообщает пресс-служба акима области Жетысу.

В связи с большим потоком автотранспорта в направлении Китая на таможенном посту «Алаколь» образовалась пробка из большегрузов. Помимо казахстанских, большую часть здесь составляет российский и белорусский автотранспорт. Для решения всех возникающих вопросов на месте работает специально созданный оперативный штаб.

Если раньше грузопоток составлял 10-15 грузовиков в день, то сейчас показатель вырос в несколько раз. Для этого были привлечены дополнительные сотрудники, а также продлен рабочий день с 8:00 до 20:00 при шестидневной рабочей неделе.

До этого пункт работал до 17:00, увеличили время на три часа. Также увеличили количество специалистов по сканированию и проверке документов. В общей сложности сейчас работает 31 человек. С понедельника прибавится еще 8 сотрудников. Сейчас границу пересекает 100 грузовиков в день. Мы ускоряем время осмотра каждого автомобиля. Руководитель областного Департамента государственных доходов Талгат Козыбеков

На пункте пропуска сейчас находится свыше 500 автотранспортных средств. Они пройдут проверку в ближайшие 2-3 дня. На особом контроле – вопрос соблюдения очередности и порядка.

На месте работает оперативный штаб из числа сотрудников таможенной и пограничной службы, транспортной прокуратуры, полиции и местных исполнительных органов. Мы провели заседание оперативного штаба, где подробно рассмотрели возникшие проблемы и пути их решения. Для урегулирования вопросов очередности будут рассмотрены пути учета и оптимизации до формирования электронной очереди. Аким Алакольского района Алмас Абдинов

В целом же, по анализу таможенных органов за последнее время поток большегрузов увеличился почти на 50 процентов. Ожидается и дальнейший рост потока автотранспортных средств в пункте «Достык – Алашанькоу». Сейчас ведется активная работа по расширению пропускной способности: в июне текущего года началось строительство нового пункта пропуска. Он позволит перемещать «туда-обратно» порядка 1200 автотранспортных средств в сутки. Запланированные сроки строительства – полтора года.

Ранее подобная пробка имела место на Хоргосе, в пункте пропуска «Нурлы жол». Путем внедрения электронной очереди данный вопрос был полностью разрешен. Сейчас этот пункт каждый день беспрепятственно проходит порядка 100 большегрузов. Но самое главное – электронная очередь помогла на корню пресечь все спекулятивные и посреднические схемы.