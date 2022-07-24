Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Тело утонувшей журналистки нашли спасатели в Астанинском водохранилище

Поиски утонувшей девушки в Астанинском водохранилище Фото: ДЧС Акмолинской области
Поиски продолжались на протяжении пяти дней. Несчастный случай произошел неподалеку от села Арнасай. Девушка каталась на гидроскутере, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС Акмолинской области отметили, что поиски осложнялись сильным ветром и зарослями на дне водоема. Водолазы совершали погружения по результатам показателей эхолота.

На месте работали 10 спасателей, поисковая собака, моторные лодки, оборудованные стационарным эхолотом.

В ДЧС попросили жителей и гостей области соблюдать правила безопасности на воде.

Новость по теме

Третьи сутки ищут тело утонувшей журналистки в Акмолинской области

Читайте также

Сильный ливень парализовал Сочи

Четверо попали в больницу после ДТП на трассе Экибастуза

Вторые сутки ищут тело девочки, утонувшей в Жамбылской области

Данияр Кунафин
Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Эмбер Херд, Джонни Депп, иск, суд
Джонни Депп вновь подал иск против Эмбер Херд
знаки зодиака, украшения
Кардинально изменят жизнь: названы украшения для знаков зодиака
открытие фирма
Переезд компаний из России в Казахстан: в Алматы открылось новое производство
Отношения
Как женщине выйти из абьюзивных отношений, рассказал психолог
многодетная семья, матери, дети, проблемы, Казахстан
Специалисты назвали причины феномена многодетности в Казахстане
разрушают свои и чужие семьи, знаки зодиака, топ-3
Разрушают свои и чужие семьи: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
в Караганде нанесли необычную дорожную разметку, комментарий
Необычная дорожная разметка озадачила карагандинцев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления