Тело утонувшей журналистки нашли спасатели в Астанинском водохранилище

Поиски продолжались на протяжении пяти дней. Несчастный случай произошел неподалеку от села Арнасай. Девушка каталась на гидроскутере, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС Акмолинской области отметили, что поиски осложнялись сильным ветром и зарослями на дне водоема. Водолазы совершали погружения по результатам показателей эхолота.

На месте работали 10 спасателей, поисковая собака, моторные лодки, оборудованные стационарным эхолотом.

В ДЧС попросили жителей и гостей области соблюдать правила безопасности на воде.