Тело утонувшей журналистки нашли спасатели в Астанинском водохранилище
Фото: ДЧС Акмолинской области
Поиски продолжались на протяжении пяти дней. Несчастный случай произошел неподалеку от села Арнасай. Девушка каталась на гидроскутере, сообщает Zakon.kz.
В ДЧС Акмолинской области отметили, что поиски осложнялись сильным ветром и зарослями на дне водоема. Водолазы совершали погружения по результатам показателей эхолота.
На месте работали 10 спасателей, поисковая собака, моторные лодки, оборудованные стационарным эхолотом.
В ДЧС попросили жителей и гостей области соблюдать правила безопасности на воде.
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