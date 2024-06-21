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В Сочи нашли тело утонувшей туристки

Море, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 04:44 Фото: pixabay
Тело туристки, которую унесло в море на пляже в Сочи, нашли спустя пять дней в паре километрах от происшествия, сообщает Zakon.kz.

Спасатели искали пострадавшую несколько дней: сначала почесывали берег, затем вышли в море на катере. Погибшей оказалась 20-летняя туристка из Липецкой области, которая решила съездить на пляж ради красивых кадров на фоне волн. Во время очередной волны ее спутник смог выбраться. Очевидцы также наблюдали, как она борется с волнами и пытается вернуться на берег. Резонансная история быстро разлетелась по миру и попала на страницы зарубежных изданий.

В комментариях к публикации говорится, что тело обнаружили другие туристы и затем уже сообщили об этом спасателям.

19 июня мы сообщили о данном инциденте и продолжающихся поисках туристки, которую унесло в море во время шторма.

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