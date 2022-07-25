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Трехлетний малыш упал в бассейн в Шымкенте: он в коме

Шымкент ребенок кома Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента
Поздно вечером 23 июля в Шымкенте, оставшись без присмотра родителей, трехлетний ребенок упал в каркасный бассейн. Его госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в жилом массиве Кызылжар.

Оставшись без присмотра взрослых, ребенок упал в каркасный бассейн. Глубина бассейна составляет 1,4 метра. Малыш госпитализирован (состояние тяжелое, аспирационный синдром, отек головного мозга, кома первой степени).Пресс-служба ДЧС Шымкента

Кроме того, 24 июля произошел еще один несчастный случай.

Ночью 24 июля во дворе частного жилого дома в микрорайоне Самал-3, оставшись без присмотра взрослых, упал в септик мальчик 2019 года рождения. Ребенок госпитализирован (состояние среднее, аспирационный синдром).Пресс-служба ДЧС Шымкента

В департаменте обращаются к родителям с просьбой следить за детьми.

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