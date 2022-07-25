Трехлетний малыш упал в бассейн в Шымкенте: он в коме

Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента

Поздно вечером 23 июля в Шымкенте, оставшись без присмотра родителей, трехлетний ребенок упал в каркасный бассейн. Его госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в жилом массиве Кызылжар. Оставшись без присмотра взрослых, ребенок упал в каркасный бассейн. Глубина бассейна составляет 1,4 метра. Малыш госпитализирован (состояние тяжелое, аспирационный синдром, отек головного мозга, кома первой степени). Пресс-служба ДЧС Шымкента Кроме того, 24 июля произошел еще один несчастный случай. Ночью 24 июля во дворе частного жилого дома в микрорайоне Самал-3, оставшись без присмотра взрослых, упал в септик мальчик 2019 года рождения. Ребенок госпитализирован (состояние среднее, аспирационный синдром). Пресс-служба ДЧС Шымкента В департаменте обращаются к родителям с просьбой следить за детьми. Читайте также Вышел во двор: в ВКО пропал 3-летний малыш 3 человека погибли в ДТП в Атырауской области Водители подрались на дороге в Кентау

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