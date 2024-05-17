Трехлетний малыш случайно заперся в квартире с младенцем в Кокшетау

Фото: пресс-служба МЧС РК

Трехлетний мальчик в Кокшетау, оставшись с младенцем без присмотра родителей, закрыл дверь изнутри и не смог ее открыть, сообщает Zakon.kz.

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