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Законодательство РК

Трехлетний малыш случайно заперся в квартире с младенцем в Кокшетау

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 20:35 Фото: пресс-служба МЧС РК
Трехлетний мальчик в Кокшетау, оставшись с младенцем без присмотра родителей, закрыл дверь изнутри и не смог ее открыть, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, спасатели без ущерба вошли в квартиру и открыли дверь.

"Медик-спасатель Дамегуль Шашкенова осмотрела детей и оказала поддержку матери", – говорится в сообщении.
помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 20:35

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что 12 алматинцев спасли пожарные из горящего двухэтажного дома.

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