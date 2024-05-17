Трехлетний малыш случайно заперся в квартире с младенцем в Кокшетау
Фото: пресс-служба МЧС РК
Трехлетний мальчик в Кокшетау, оставшись с младенцем без присмотра родителей, закрыл дверь изнутри и не смог ее открыть, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, спасатели без ущерба вошли в квартиру и открыли дверь.
"Медик-спасатель Дамегуль Шашкенова осмотрела детей и оказала поддержку матери", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что 12 алматинцев спасли пожарные из горящего двухэтажного дома.
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