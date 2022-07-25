Изменились правила уплаты утилизационного платежа для импортеров
Теперь расширенные обязательства у импортеров возникают с момента перемещения через государственную границу РК продукции согласно подтверждающим документам, а у производителей – с момента оформления поступления (оприходования) готовой продукции.
Кроме того, уточняется, что утилизационный платеж оплачивается по ставкам и коэффициентам, действующим на момент подачи заявки.
Утилизационный платеж оплачивается в национальной валюте РК производителями и импортерами на банковский счет оператора. Информация о банковском счете размещается на интернет-ресурсе оператора.
Также внесены изменения в данные, передаваемые госорганами оператору в отношении ввозимой продукции.
Так, сведения, направляемые органами государственных доходов оператору, содержат следующую информацию по каждой продукции:
наименование производителя или импортера, бизнес-идентификационный номер / индивидуальный идентификационный номер;
фактический или юридический адрес, контактные данные (телефон, адрес электронной почты);
наименование, количество и код продукции;
дату ввоза на территорию и вывоза за пределы РК или производства продукции;
наименование, количество и код упаковки продукции;
вес нетто и брутто на единицу продукции, а также общий вес нетто и брутто с учетом количества продукции;
данные счетов-фактур (инвойсов) (номер, дата и стоимость продукции), в соответствии с которыми была приобретена продукция за пределами РК;
страну, из которой продукция была ввезена на территорию Казахстана.
Также изменен порядок оформления седельных тягачей, используемых для международных перевозок.
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Постановление вводится в действие со 2 августа 2022 года.