Изменены Правила финансирования оператором расширенных обязательств проектов обрабатывающей промышленности

Постановлением правительства от 17 июня 2025 года внесены изменения в Правила финансирования оператором расширенных обязательств производителей для дальнейшего финансирования проектов в обрабатывающей отрасли, направленных на улучшение состояния окружающей среды, сообщает Zakon.kz.

Поправками уточняется понятие проект в обрабатывающей отрасли – проект в сфере обрабатывающей промышленности, направленный на улучшение состояния окружающей среды, по:

обновлению транспортных средств, самоходной сельскохозяйственной техники путем стимулирования потребительского спроса в РК;

реализации прорывных, технологических и инновационных решений;

строительству заводов (производств) по подготовке к повторному использованию, обработке, переработке, сортировке и последующей переработке и (или) утилизации отходов, совершенствованию материально-технической базы организаций, осуществляющих сбор, транспортировку, подготовку к повторному использованию, сортировку, обработку, переработку и (или) утилизацию отходов, организации энергетической утилизации отходов;

приобретению техники (в том числе пожарный транспорт, малый лесопожарный комплекс, трактор) и (или) оборудования (в том числе системы раннего обнаружения пожаров) отечественного и (или) зарубежного производства, соответствующих экологическим требованиям, определенным техническим регламентом (за исключением системы раннего обнаружения пожаров), для организации предупреждения возникновения лесных пожаров и их тушения, а также созданию лесных питомников с закрытой корневой системой с целью воспроизводства лесов лесными учреждениями и природоохранными организациями;

приобретению техники и (или) оборудования отечественного и (или) зарубежного производства, соответствующих экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, для заготовки, переработки древесины и другой продукции леса при проведении сплошных санитарных рубок лесозаготовительными организациями, лесными учреждениями и природоохранными организациями;

приобретению техники (в том числе легковой автомобиль (полноприводный внедорожник), грузовой автомобиль повышенной проходимости (рефрижератор-тушевоз), трактор колесный с навесным оборудованием) отечественного производства, соответствующей экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, для обновления технической базы специализированной организации по охране, воспроизводству и использованию животного мира; (новое)

развитию государственной наблюдательной сети в целях осуществления мониторинга состояния окружающей среды, метеорологического и гидрологического мониторинга для принятия адаптационных мер.

Финансированию за счет средств оператора подлежат проекты в обрабатывающей отрасли, направленные на улучшение состояния окружающей среды, в том числе:

по строительству заводов (производств) по подготовке к повторному использованию, обработке, переработке, сортировке, последующей переработке и (или) утилизации отходов, совершенствованию материально-технической базы организаций, осуществляющих сбор, транспортировку, подготовку к повторному использованию, сортировку, обработку, переработку и (или) утилизацию отходов, организации энергетической утилизации отходов;

приобретению техники (в том числе, пожарный транспорт, малый лесопожарный комплекс, трактор) и (или) оборудования (в том числе системы раннего обнаружения пожаров) отечественного и (или) зарубежного производства (в случае отсутствия аналогов отечественного производства по согласованию с уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности), соответствующих экологическим требованиям, определенным техническим регламентом (за исключением системы раннего обнаружения пожаров), для организации предупреждения возникновения лесных пожаров, их тушения, а также созданию лесных питомников с закрытой корневой системой с целью воспроизводства лесов лесными учреждениями и природоохранными организациями;

приобретению техники и (или) оборудования отечественного и (или) зарубежного производства (в случае отсутствия аналогов отечественного производства по согласованию с уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности), соответствующих экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, для заготовки, переработки древесины и другой продукции леса при проведении сплошных санитарных рубок лесозаготовительными организациями, лесными учреждениями и природоохранными организациями;

приобретению техники (в том числе легковой автомобиль (полноприводный внедорожник), грузовой автомобиль повышенной проходимости (рефрижератор-тушевоз), трактор колесный с навесным оборудованием) отечественного производства, соответствующей экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, для обновления технической базы специализированной организации по охране, воспроизводству и использованию животного мира;

развитию государственной наблюдательной сети в целях осуществления мониторинга состояния окружающей среды, метеорологического и гидрологического мониторинга для принятия адаптационных мер;

приобретению дорожно-эксплуатационной техники отечественного производства, соответствующей экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, для содержания автомобильных дорог республиканского и международного значения Национальным оператором по управлению автомобильными дорогами.

Проекты, финансируемые за счет средств оператора, отбираются в соответствии с настоящими Правилами и внутренними актами организации на следующих условиях:

итоговый объем финансирования оператором:

в 2024-2026 годы общий объем финансирования проектов в обрабатывающей отрасли по строительству заводов (производств) по подготовке к повторному использованию, обработке, переработке, сортировке, последующей переработке и (или) утилизации отходов, совершенствованию материально-технической базы организаций, осуществляющих сбор, транспортировку, подготовку к повторному использованию, сортировку, обработку, переработку и (или) утилизацию отходов, организации энергетической утилизации отходов, приобретению техники (в том числе пожарный транспорт, малый лесопожарный комплекс, трактор) и (или) оборудования (в том числе системы раннего обнаружения пожаров) отечественного и (или) зарубежного производства, соответствующих экологическим требованиям, определенным техническим регламентом (за исключением системы раннего обнаружения пожаров), для организации предупреждения возникновения лесных пожаров и их тушения, а также созданию лесных питомников с закрытой корневой системой с целью воспроизводства лесов лесными учреждениями и природоохранными организациями, приобретению техники и (или) оборудования отечественного и (или) зарубежного производства (в случае отсутствия аналогов отечественного производства по согласованию с уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности), соответствующих экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, для заготовки, переработки древесины и другой продукции леса при проведении сплошных санитарных рубок лесозаготовительными организациями, лесными учреждениями и природоохранными организациями, приобретению техники (в том числе легковой автомобиль (полноприводный внедорожник), грузовой автомобиль повышенной проходимости (рефрижератор-тушевоз), трактор колесный с навесным оборудованием) отечественного производства, соответствующей экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, для обновления технической базы специализированной организации по охране, воспроизводству и использованию животного мира, приобретению дорожно-эксплуатационной техники отечественного производства, соответствующей экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, для содержания автомобильных дорог республиканского и международного значения Национальным оператором по управлению автомобильными дорогами - 368888353560 (триста шестьдесят восемь миллиардов восемьсот восемьдесят восемь миллионов триста пятьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят) тенге, в том числе:

на приобретение пожарной техники (в том числе пожарный транспорт, малый лесопожарный комплекс, трактор) отечественного производства у производителей, заключивших соответствующее соглашение о промышленной сборке транспортных средств на основе лицензионных прав на производство транспортного средства от владельца товарного знака и (или) конструкции транспортного средства или документа, подтверждающего право владения товарным знаком и (или) конструкцией транспортного средства, и (или) оборудования (в том числе системы раннего обнаружения пожаров) отечественного и (или) зарубежного производства (в случае отсутствия аналогов отечественного производства по согласованию с уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности), соответствующих экологическим требованиям, определенным техническим регламентом (за исключением системы раннего обнаружения пожаров), для организации предупреждения возникновения лесных пожаров и их тушения лесными учреждениями и природоохранными организациями – 63965000000 (шестьдесят три миллиарда девятьсот шестьдесят пять миллионов) тенге, в том числе на системы раннего обнаружения пожаров – 28965000000 (двадцать восемь миллиардов девятьсот шестьдесят пять миллионов) тенге;

на создание лесных питомников с закрытой корневой системой с целью воспроизводства лесов лесными учреждениями и природоохранными организациями – 21274246548 (двадцать один миллиард двести семьдесят четыре миллиона двести сорок шесть тысяч пятьсот сорок восемь) тенге;

на приобретение техники и (или) оборудования отечественного и (или) зарубежного производства (в случае отсутствия аналогов отечественного производства по согласованию с уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности), соответствующих экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, для заготовки, переработки древесины и другой продукции леса при проведении сплошных санитарных рубок лесозаготовительными организациями, лесными учреждениями и природоохранными организациями – 5000000000 (пять миллиардов) тенге;

приобретению техники (в том числе легковой автомобиль (полноприводный внедорожник), грузовой автомобиль повышенной проходимости (рефрижератор-тушевоз), трактор колесный с навесным оборудованием) отечественного производства, соответствующей экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, для обновления технической базы специализированной организации по охране, воспроизводству и использованию животного мира – 2674712012 (два миллиарда шестьсот семьдесят четыре миллиона семьсот двенадцать тысяч двенадцать) тенге;

на приобретение автобусов отечественного производства, соответствующих экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, у производителей транспортных средств, заключивших соглашение о промышленной сборке транспортных средств, – 15000000000 (пятнадцать миллиардов) тенге в 2024 году, в том числе использование средств на погашение обязательств, за счет которых были профинансированы аналогичные проекты (замещение) или произведено авансирование отечественных производителей автобусов до заключения договора финансового лизинга с лизингополучателями автобусов;

на приобретение техники отечественного производства, соответствующей экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, у производителей, заключивших соответствующее соглашение о промышленной сборке транспортных средств на основе лицензионных прав на производство транспортного средства от владельца товарного знака и (или) конструкции транспортного средства или документа, подтверждающего право владения товарным знаком и (или) конструкцией транспортного средства, для обновления технической базы территориальных органов, учреждений МЦС РК и организаций Министерства водных ресурсов и ирригации РК – 50000000000 (пятьдесят миллиардов) тенге в 2024 году;

на приобретение дорожно-эксплуатационной техники отечественного производства, соответствующей экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, у производителей, заключивших соответствующее соглашение о промышленной сборке транспортных средств на основе лицензионных прав на производство транспортного средства от владельца товарного знака и (или) конструкции транспортного средства или документа, подтверждающего право владения товарным знаком и (или) конструкцией транспортного средства, для содержания автомобильных дорог республиканского и международного значения Национальным оператором по управлению автомобильными дорогами – 17000150000 (семнадцать миллиардов сто пятьдесят тысяч) тенге в 2024 году, в том числе использование средств на погашение обязательств, за счет которых были профинансированы аналогичные проекты (замещение);

на реализацию проектов на развитие и модернизацию национальной гидрометеорологической службы для усиления ее возможностей в целях снижения социально-экономических рисков, связанных с погодными, климатическими и гидрологическими явлениями, лесными пожарами, – 8974245000 (восемь миллиардов девятьсот семьдесят четыре миллиона двести сорок пять тысяч) тенге;

организация осуществляет заимствование у оператора на следующих основных условиях:

на проекты в обрабатывающей отрасли по строительству заводов (производств) по подготовке к повторному использованию, обработке, переработке, сортировке, последующей переработке и (или) утилизации отходов, совершенствованию материально-технической базы организаций, осуществляющих сбор, транспортировку, подготовку к повторному использованию, сортировку, обработку, переработку и (или) утилизацию отходов, организации энергетической утилизации отходов по ставке вознаграждения 0,1 % единовременным платежом за весь срок займа, со сроком займа не более 15 лет;

на проекты в обрабатывающей отрасли по приобретению техники (в том числе пожарный транспорт, малый лесопожарный комплекс, трактор) отечественного производства у производителей, заключивших соответствующее соглашение о промышленной сборке транспортных средств на основе лицензионных прав на производство транспортного средства от владельца товарного знака и (или) конструкции транспортного средства или документа, подтверждающего право владения товарным знаком и (или) конструкцией транспортного средства, и (или) оборудования (в том числе системы раннего обнаружения пожаров) отечественного и (или) зарубежного производства (в случае отсутствия аналогов отечественного производства по согласованию с уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности), соответствующих экологическим требованиям, определенным техническим регламентом (за исключением системы раннего обнаружения пожаров), для организации предупреждения возникновения лесных пожаров и их тушения, а также созданию лесных питомников с закрытой корневой системой с целью воспроизводства лесов лесными учреждениями и природоохранными организациями по ставке вознаграждения 0,1% единовременным платежом за весь срок займа со сроком займа не более 7 лет;

на проекты в обрабатывающей отрасли по приобретению техники и (или) оборудования отечественного и (или) зарубежного производства (в случае отсутствия аналогов отечественного производства по согласованию с уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности), соответствующих экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, для заготовки, переработки древесины и другой продукции леса при проведении сплошных санитарных рубок лесозаготовительными организациями, лесными учреждениями и природоохранными организациями по ставке вознаграждения 0,1% единовременным платежом за весь срок займа со сроком займа не более 7 лет;

на проекты в обрабатывающей отрасли по приобретению техники (в том числе легковой автомобиль (полноприводный внедорожник), грузовой автомобиль повышенной проходимости (рефрижератор-тушевоз), трактор колесный с навесным оборудованием) отечественного производства, соответствующей экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, для обновления технической базы специализированной организации по охране, воспроизводству и использованию животного мира по ставке вознаграждения 0,1% единовременным платежом за весь срок займа со сроком займа не более 7 лет;

на проекты в обрабатывающей отрасли по приобретению дорожно-эксплуатационной техники отечественного производства, соответствующей экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, у производителей, заключивших соответствующее соглашение о промышленной сборке транспортных средств на основе лицензионных прав на производство транспортного средства от владельца товарного знака и (или) конструкции транспортного средства или документа, подтверждающего право владения товарным знаком и (или) конструкцией транспортного средства, для содержания автомобильных дорог республиканского и международного значения Национальным оператором по управлению автомобильными дорогами по ставке вознаграждения 0,1% единовременным платежом за весь срок займа со сроком займа не более 7 лет;

на проекты в обрабатывающей отрасли, направленные на улучшение состояния окружающей среды путем стимулирования потребительского спроса и обновления транспортных средств в Республике Казахстан, в рамках обусловленного финансирования лизингополучателей, приобретающих у отечественных производителей автобусы экологического класса и транспортные средства, заключивших соглашение о промышленной сборке транспортных средств, по ставке вознаграждения 0,01% единовременным платежом за весь срок займа со сроком займа 30 лет;

на проекты в обрабатывающей отрасли по приобретению техники отечественного производства экологического класса у производителей указанных средств для обновления технической базы территориальных органов, учреждений Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и организаций Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан по ставке вознаграждения 0,1% единовременным платежом за весь срок займа со сроком займа не более 15 лет;

погашение основного долга – 1 раз в год, с льготным периодом по погашению основного долга не менее 2 лет с правом досрочного погашения по инициативе организации;

заимствование осуществляется организацией у оператора без предоставления обеспечения;

на проекты в обрабатывающей отрасли по приобретению оборудования для мониторинга окружающей среды по ставке вознаграждения 0,1% единовременным платежом за весь срок займа со сроком займа не более 7 лет;

организация заключает договоры финансового лизинга/займа с лизингополучателями (в том числе лизингополучателями автобусов)/заемщиками на следующих основных условиях:

ставка вознаграждения – не более 3 % годовых;

ставка вознаграждения на проекты в обрабатывающей отрасли по приобретению техники отечественного производства, соответствующей экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, у производителей указанных средств для обновления технической базы территориальных органов, учреждений Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и организаций Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан – не более 9,0% годовых, при этом указанный размер ставки вознаграждения может устанавливаться за счет микширования средств оператора с иными средствами организации;

срок лизинга/займа на проекты в обрабатывающей отрасли по строительству заводов (производств) по подготовке к повторному использованию, обработке, переработке, сортировке, последующей переработке и (или) утилизации отходов, совершенствованию материально-технической базы организаций, осуществляющих сбор, транспортировку, подготовку к повторному использованию, сортировку, обработку, переработку и (или) утилизацию отходов, организации энергетической утилизации отходов – от 3 до 15 лет;

срок лизинга на проекты в обрабатывающей отрасли по приобретению техники (в том числе пожарный транспорт, малый лесопожарный комплекс, трактор) и (или) оборудования (в том числе системы раннего обнаружения пожаров) отечественного и (или) зарубежного производства, соответствующих экологическим требованиям, определенным техническим регламентом (за исключением системы раннего обнаружения пожаров), для организации предупреждения возникновения лесных пожаров и их тушения, а также созданию лесных питомников с закрытой корневой системой с целью воспроизводства лесов лесными учреждениями и природоохранными организациями – до 7 лет;

срок лизинга на проекты в обрабатывающей отрасли по приобретению техники и (или) оборудования отечественного и (или) зарубежного производства (в случае отсутствия аналогов отечественного производства по согласованию с уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности), соответствующих экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, для заготовки, переработки древесины и другой продукции леса при проведении сплошных санитарных рубок лесозаготовительными организациями, лесными учреждениями и природоохранными организациями – до 7 лет;

срок лизинга на проекты в обрабатывающей отрасли по приобретению техники (в том числе легковой автомобиль (полноприводный внедорожник), грузовой автомобиль повышенной проходимости (рефрижератор-тушевоз), трактор колесный с навесным оборудованием) отечественного производства, соответствующей экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, для обновления технической базы специализированной организации по охране, воспроизводству и использованию животного мира – до 7 лет;

срок лизинга на проекты в обрабатывающей отрасли по приобретению техники отечественного производства, соответствующей экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, у производителей указанных средств для обновления технической базы территориальных органов, учреждений Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и организаций Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан – до 10 лет;

срок лизинга на проекты в обрабатывающей отрасли по приобретению дорожно-эксплуатационной техники отечественного производства, соответствующей экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, у производителей, заключивших соответствующее соглашение о промышленной сборке транспортных средств на основе лицензионных прав на производство транспортного средства от владельца товарного знака и (или) конструкции транспортного средства или документа, подтверждающего право владения товарным знаком и (или) конструкцией транспортного средства, для содержания автомобильных дорог республиканского и международного значения Национальным оператором по управлению автомобильными дорогами – до 7 лет;

льготный период по погашению основного долга и вознаграждения, за исключением проектов в обрабатывающей отрасли по приобретению техники (в том числе пожарный транспорт, малый лесопожарный комплекс, трактор) и (или) оборудования (в том числе системы раннего обнаружения пожаров) отечественного производства, соответствующих экологическим требованиям, определенным техническим регламентом (за исключением систем раннего обнаружения пожаров), для организации предупреждения возникновения лесных пожаров и их тушения, а также созданию лесных питомников с закрытой корневой системой с целью воспроизводства лесов, заготовки, переработки древесины и другой продукции леса при проведении сплошных санитарных рубок лесозаготовительными организациями, лесными учреждениями и природоохранными организациями, а также обновления технической базы специализированных организаций по охране, воспроизводству и использованию животного мира – до 2 лет;

льготный период по погашению основного долга и вознаграждения, за исключением проектов в обрабатывающей отрасли по приобретению техники (в том числе легковой автомобиль (полноприводный внедорожник), грузовой автомобиль повышенной проходимости (рефрижератор-тушевоз), трактор колесный с навесным оборудованием) отечественного производства, соответствующей экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, для обновления технической базы специализированной организации по охране, воспроизводству и использованию животного мира – до 2 лет;

собственное участие лизингополучателя/заемщика – не менее 20% от стоимости проекта в обрабатывающей отрасли по строительству заводов (производств) по подготовке к повторному использованию, обработке, переработке, сортировке, последующей переработке и (или) утилизации отходов, совершенствованию материально-технической базы организаций, осуществляющих сбор, транспортировку, подготовку к повторному использованию, сортировку, обработку, переработку и (или) утилизацию отходов, организации энергетической утилизации отходов, из которых не менее 10% денежные средства;

первоначальный взнос (аванс) по лизингу на проекты в обрабатывающей отрасли по приобретению техники (в том числе пожарный транспорт, малый лесопожарный комплекс, трактор) и (или) оборудования отечественного и (или) зарубежного производства, соответствующих экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, для организации предупреждения возникновения лесных пожаров и их тушения лесными учреждениями и природоохранными организациями при погашении лизинговых платежей за счет средств республиканского бюджета – 0%;

первоначальный взнос (аванс) по лизингу на проекты в обрабатывающей отрасли по приобретению техники и (или) оборудования (в том числе системы раннего обнаружения пожаров) отечественного и (или) зарубежного производства (в случае отсутствия аналогов отечественного производства по согласованию с уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности), соответствующих экологическим требованиям, определенным техническим регламентом (за исключением системы раннего обнаружения пожаров), для организации предупреждения возникновения лесных пожаров и их тушения, а также созданию лесных питомников с закрытой корневой системой с целью воспроизводства лесов, для заготовки, переработки древесины и другой продукции леса при проведении сплошных санитарных рубок лесозаготовительными организациями, лесными учреждениями и природоохранными организациями при погашении лизинговых платежей за счет средств республиканского бюджета – 0%, за счет собственных средств природоохранной организации – не менее 20%;

первоначальный взнос (аванс) по лизингу на проекты в обрабатывающей отрасли по приобретению техники (в том числе легковой автомобиль (полноприводный внедорожник), грузовой автомобиль повышенной проходимости (рефрижератор-тушевоз), трактор колесный с навесным оборудованием) отечественного производства, соответствующей экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, у производителей, заключивших соответствующее соглашение о промышленной сборке транспортных средств на основе лицензионных прав на производство транспортного средства от владельца товарного знака и (или) конструкции транспортного средства или документа, подтверждающего право владения товарным знаком и (или) конструкцией транспортного средства, для обновления технической базы специализированной организации по охране, воспроизводству и использованию животного мира при погашении лизинговых платежей за счет средств республиканского бюджета – 0%;

первоначальный взнос (аванс) по лизингу на проекты в обрабатывающей отрасли по приобретению техники отечественного производства, соответствующей экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, у производителей указанных средств для обновления технической базы территориальных органов, учреждений Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и организаций Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан при погашении лизинговых платежей за счет средств республиканского бюджета – 0%;

первоначальный взнос (аванс) по лизингу на проекты в обрабатывающей отрасли по приобретению дорожно-эксплуатационной техники отечественного производства, соответствующей экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, у производителей, заключивших соответствующее соглашение о промышленной сборке транспортных средств на основе лицензионных прав на производство транспортного средства от владельца товарного знака и (или) конструкции транспортного средства или документа, подтверждающего право владения товарным знаком и (или) конструкцией транспортного средства, для содержания автомобильных дорог республиканского и международного значения Национальным оператором по управлению автомобильными дорогами – 0%;

обеспечение – в соответствии с требованиями организации;

валюта займа – тенге;

дополнительные расходы (страхование) – в соответствии с внутренними актами организации;

основные условия финансирования для лизингополучателей автобусов аналогичны указанным в подпункте 8) пункта 3 настоящих Правил;

иные условия договора финансового лизинга/займа устанавливаются в соответствии с требованиями организации и по соглашению сторон.

Финансирование проектов в обрабатывающей отрасли по приобретению техники (в том числе пожарный транспорт, малый лесопожарный комплекс, трактор) отечественного производства у производителей, заключивших соответствующее соглашение о промышленной сборке транспортных средств, и (или) оборудования (в том числе системы раннего обнаружения пожаров) отечественного и (или) зарубежного производства (в случае отсутствия аналогов отечественного производства по согласованию с уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности), соответствующих экологическим требованиям, определенным техническим регламентом (за исключением системы раннего обнаружения пожаров), для организации предупреждения возникновения лесных пожаров и их тушения, а также созданию лесных питомников с закрытой корневой системой с целью воспроизводства лесов лесными учреждениями и природоохранными организациями, приобретению техники и (или) оборудования отечественного и (или) зарубежного производства, соответствующих экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, для заготовки, переработки древесины и другой продукции леса при проведении сплошных санитарных рубок лесозаготовительными организациями, лесными учреждениями и природоохранными организациями, приобретению техники (в том числе легковой автомобиль (полноприводный внедорожник), грузовой автомобиль повышенной проходимости (рефрижератор-тушевоз), трактор колесный с навесным оборудованием) отечественного производства, соответствующей экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, для обновления технической базы специализированной организации по охране, воспроизводству и использованию животного мира осуществляется в следующем порядке:

1) организация до 1 июля соответствующего года направляет заявку на рассмотрение в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды с приложением информации о направленности проекта в обрабатывающей отрасли по приобретению техники (в том числе пожарный транспорт, малый лесопожарный комплекс, трактор) и (или) оборудования (в том числе системы раннего обнаружения пожаров) отечественного и (или) зарубежного производства (в случае отсутствия аналогов отечественного производства по согласованию с уполномоченным органом), соответствующих экологическим требованиям, определенным техническим регламентом (за исключением системы раннего обнаружения пожаров), для организации предупреждения возникновения лесных пожаров и их тушения, а также создания лесных питомников с закрытой корневой системой с целью воспроизводства лесов лесными учреждениями и природоохранными организациями, приобретению техники и (или) оборудования отечественного и (или) зарубежного производства, соответствующих экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, для заготовки, переработки древесины и другой продукции леса при проведении сплошных санитарных рубок лесозаготовительными организациями, лесными учреждениями и природоохранными организациями, приобретению техники (в том числе легковой автомобиль (полноприводный внедорожник), грузовой автомобиль повышенной проходимости (рефрижератор-тушевоз), трактор колесный с навесным оборудованием) отечественного производства, соответствующей экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, для обновления технической базы специализированной организации по охране, воспроизводству и использованию животного мира на улучшение состояния окружающей среды и соответствии техники (в том числе пожарный транспорт, малый лесопожарный комплекс, трактор) и (или) оборудования отечественного и (или) зарубежного производства для организации предупреждения возникновения лесных пожаров и их тушения, заготовки, переработки древесины и другой продукции леса при проведении сплошных санитарных рубок лесозаготовительными организациями, лесными учреждениями и природоохранными организациями, техники (в том числе легковой автомобиль (полноприводный внедорожник), грузовой автомобиль повышенной проходимости (рефрижератор-тушевоз), трактор колесный с навесным оборудованием) отечественного производства для обновления технической базы специализированной организации по охране, воспроизводству и использованию животного мира экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, включая копии сертификатов соответствия, выданных органом по подтверждению соответствия согласно законодательству РК в области технического регулирования;

2) уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение пяти рабочих дней направляет в уполномоченный орган информацию;

3) уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней рассматривает и направляет в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды письмо о необходимости реализации соответствующего проекта;

4) уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение десяти рабочих дней после получения от уполномоченного органа информации, рассматривает проект в обрабатывающей отрасли, на соответствие техническому регламенту, согласовывает представленную заявку либо предоставляет мотивированный отказ.

В случае получения отказа уполномоченного органа в области охраны окружающей среды организация дорабатывает заявку и повторно направляет ее для согласования;

5) организация в срок до 31 августа соответствующего года направляет оператору письмо уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и информацию о прогнозных объемах финансирования проектов в обрабатывающей отрасли по приобретению техники и (или) оборудования (в том числе системы раннего обнаружения пожаров) отечественного и (или) зарубежного производства (в случае отсутствия аналогов отечественного производства по согласованию с уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности), соответствующих экологическим требованиям, определенным техническим регламентом (за исключением системы раннего обнаружения пожаров), для организации предупреждения возникновения лесных пожаров и их тушения, а также созданию лесных питомников с закрытой корневой системой с целью воспроизводства лесов для заготовки, переработки древесины и другой продукции леса при проведении сплошных санитарных рубок лесозаготовительными организациями, лесными учреждениями и природоохранными организациями, приобретению техники и (или) оборудования отечественного и (или) зарубежного производства, соответствующих экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, для заготовки, переработки древесины и другой продукции леса при проведении сплошных санитарных рубок лесозаготовительными организациями, лесными и природоохранными учреждениями, приобретению техники (в том числе легковой автомобиль (полноприводный внедорожник), грузовой автомобиль повышенной проходимости (рефрижератор-тушевоз), трактор колесный с навесным оборудованием) отечественного производства, соответствующей экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, для обновления технической базы специализированной организации по охране, воспроизводству и использованию животного мира на соответствующий финансовый год с приложением информации о направленности проекта на улучшение состояния окружающей среды и соответствии техники (в том числе пожарный транспорт, малый лесопожарный комплекс, трактор) и (или) оборудования отечественного и (или) зарубежного производства для организации предупреждения возникновения лесных пожаров и их тушения, заготовки, переработки древесины и другой продукции леса при проведении сплошных санитарных рубок лесозаготовительными организациями, лесными учреждениями и природоохранными организациями, а также техники (в том числе легковой автомобиль (полноприводный внедорожник), грузовой автомобиль повышенной проходимости (рефрижератор-тушевоз), трактор колесный с навесным оборудованием) отечественного производства для обновления технической базы специализированной организации по охране, воспроизводству и использованию животного мира экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, на соответствующий финансовый год;

6) оператор после рассмотрения информации в течение семи рабочих дней включает прогнозные объемы финансирования в соответствующий раздел своей инвестиционной политики и направляет ее на согласование уполномоченному органу в области охраны окружающей среды;

7) уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение десяти рабочих дней после получения инвестиционной политики согласовывает ее либо направляет оператору мотивированный отказ в согласовании.

В случае направления уполномоченным органом в области охраны окружающей среды мотивированного отказа оператор в течение трех рабочих дней устраняет причину мотивированного отказа и направляет инвестиционную политику на повторное согласование уполномоченному органу в области охраны окружающей среды;

8) оператор после получения согласования уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, в порядке, предусмотренном законодательством РК, заключает договор займа с организацией на сумму одобренного объема финансирования проектов в обрабатывающей отрасли по приобретению техники и (или) оборудования (в том числе системы раннего обнаружения пожаров) отечественного и (или) зарубежного производства (в случае отсутствия аналогов отечественного производства по согласованию с уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности), соответствующих экологическим требованиям, определенным техническим регламентом (за исключением системы раннего обнаружения пожаров), для организации предупреждения возникновения лесных пожаров и их тушения, а также созданию лесных питомников с закрытой корневой системой с целью воспроизводства лесов для заготовки, переработки древесины и другой продукции леса при проведении сплошных санитарных рубок лесозаготовительными организациями, лесными учреждениями и природоохранными организациями, приобретению техники и (или) оборудования отечественного и (или) зарубежного производства, соответствующих экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, для заготовки, переработки древесины и другой продукции леса при проведении сплошных санитарных рубок лесозаготовительными организациями, лесными учреждениями и природоохранными организациями, приобретению техники (в том числе легковой автомобиль (полноприводный внедорожник), грузовой автомобиль повышенной проходимости (рефрижератор-тушевоз), трактор колесный с навесным оборудованием) отечественного производства, соответствующей экологическим требованиям, определенным техническим регламентом, для обновления технической базы специализированный организации по охране, воспроизводству и использованию животного мира в соответствующем году для дальнейшего финансирования.

Постановление вводится в действие с 30 июня.