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3 человека погибли в ДТП в Атырауской области

ДТП гибель три человека Фото: Zakon.kz
24 июля в ДТП на трассе республиканского значения Атырау – Уральск погибли три человека. Идет расследование, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 24 июля около 23:00.

По данным пресс-службы ДП Атырауской области, на 19-м км трассы республиканского значения Атырау – Уральск столкнулись автомобили Toyota Prado и ВАЗ.

В результате водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ скончались на месте. Ведется расследование.Пресс-служба ДП Атырауской области

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