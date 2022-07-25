3 человека погибли в ДТП в Атырауской области
Фото: Zakon.kz
24 июля в ДТП на трассе республиканского значения Атырау – Уральск погибли три человека. Идет расследование, сообщает Zakon.kz.
Трагедия произошла 24 июля около 23:00.
По данным пресс-службы ДП Атырауской области, на 19-м км трассы республиканского значения Атырау – Уральск столкнулись автомобили Toyota Prado и ВАЗ.
В результате водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ скончались на месте. Ведется расследование.Пресс-служба ДП Атырауской области
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