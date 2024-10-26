Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Четыре человека сгорели в машине после ДТП в Атырауской области

ДТП, Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 17:43 Фото: Департамент полиции Атырауской области
Четыре человека погибли в ДТП, которое случилось около шести часов утра 26 октября 2024 года на трассе Атырау – Уральск, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Daewoo Nexia с российскими номерами вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. После удара легковушка загорелась. Пассажиры и водитель погибли на месте происшествия.

"За два часа до трагедии полицейские останавливали этот автомобиль за нарушение ПДД и выписали протокол на 38-летнего водителя. Мужчину попросили соблюдать правила и быть внимательнее", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области.

В настоящее время по факту смертельного ДТП зарегистрировано уголовное дело, проводится комплексное расследование.

Ранее в Алматы девушка на Lexus пыталась на скорости перелететь через канаву. В итоге автомобиль зацепился и повис. Водителя и пассажира пришлось вызволять спасателям.

Читайте также

поиски человека в воде
Убили и выкинули в реку: появились детали убийства 23-летней девушки в Атырау
Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение
Землетрясение произошло в Жетысуской области
ДТП, ДТП Алматы
В Алматы девушка на Lexus пыталась на скорости перелететь через канаву
Андрей Дюсупов
Атырауская область Пожар ДТП 2024 год Аварии Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
Праздничное шоу дронов прошло в Алматы
Праздничное шоу дронов прошло в Алматы
&quot;Наши пути продолжатся раздельно&quot;: Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
"Наши пути продолжатся раздельно": Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: