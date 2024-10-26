Четыре человека сгорели в машине после ДТП в Атырауской области

Четыре человека погибли в ДТП, которое случилось около шести часов утра 26 октября 2024 года на трассе Атырау – Уральск, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Daewoo Nexia с российскими номерами вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. После удара легковушка загорелась. Пассажиры и водитель погибли на месте происшествия.

"За два часа до трагедии полицейские останавливали этот автомобиль за нарушение ПДД и выписали протокол на 38-летнего водителя. Мужчину попросили соблюдать правила и быть внимательнее", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области.

В настоящее время по факту смертельного ДТП зарегистрировано уголовное дело, проводится комплексное расследование.

Ранее в Алматы девушка на Lexus пыталась на скорости перелететь через канаву. В итоге автомобиль зацепился и повис. Водителя и пассажира пришлось вызволять спасателям.