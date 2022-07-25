Подготовлено соглашение о дружбе и сотрудничестве стран Центральной Азии в XXI веке

Подготовлен проект Указа президента РК «О подписании Договора между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке», сообщает Zakon.kz.

Так, страны Центральной Азии договариваются:

Строить свои отношения на основе взаимного уважения, равенства, взаимопонимания и всестороннего учета интересов друг друга. Консолидировать свои усилия в целях обеспечения прочного мира в регионе и создания благоприятных условий для устойчивого и поступательного развития государств Центральной Азии. Развивать взаимоотношения на основе доверия, стремления к установлению и укреплению стратегического партнерства и многопланового сотрудничества, а также руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, невмешательства во внутренние дела и мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, взаимной выгоды и мирного сосуществования, соблюдения основных прав и свобод человека, добросовестного выполнения международных обязательств, других общепризнанных принципов и норм международного права. Взаимно уважать пути политического, экономического, социального и культурного развития, выбранного каждой из договаривающихся сторон. Тесно взаимодействовать для укрепления мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии, в том числе осуществлять на регулярной основе пятисторонние консультации по актуальным вопросам региональной и международной повесток дня, представляющим взаимный интерес. Способствовать повышению эффективности формата консультативных встреч глав государств Центральной Азии, совершенствовать существующие механизмы пятистороннего взаимодействия, а также при необходимости создавать иные консультативно-совещательные органы и межгосударственные структуры. Оказывать друг другу всестороннюю поддержку и взаимную помощь в вопросах предотвращения угрозы их независимости, суверенитету и территориальной целостности. В случае возникновения ситуации, представляющей собой угрозу безопасности, суверенитету и территориальной целостности одной из договаривающихся сторон, могут быть проведены соответствующие консультации как в двустороннем формате, так и в рамках консультативных встреч глав государств Центральной Азии с целью определения мер, способствующих эффективному предотвращению возникшей угрозы. Подтверждают твердую приверженность воздерживаться от применения силы или угрозы силой в межгосударственных отношениях между собой, обязуются не вступать в военные союзы, блоки либо в иные объединения государств, направленные против договаривающихся сторон, а также не принимать участие в действиях, направленных против любой из сторон. В случае возникновения спорных вопросов договаривающиеся стороны решают их в духе взаимного уважения и взаимопонимания исключительно в рамках диалога мирным дипломатическим путем, в том числе посредством создания соответствующих механизмов взаимодействия в случае необходимости. Обязуются не допускать использования своих территорий, систем коммуникаций и другой инфраструктуры третьими государствами в ущерб государственному суверенитету, безопасности, стабильности, конституционному строю и территориальной целостности какой-либо другой из договаривающихся сторон. Осуществляют взаимодействие, направленное на обеспечение мира и безопасности в Центральной Азии. Развивают сотрудничество в военной и военно-технической сферах по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес. Активно взаимодействуют в Организации Объединенных Наций, прилагают усилия по укреплению центральной роли ООН как наиболее авторитетной и универсальной международной организации.

Кроме того, страны Центральной Азии договорились расширять сотрудничество в рамках других международных и региональных организаций, оказывать друг другу поддержку при рассмотрении вопросов, затрагивающих их интересы, а также выступать с единых согласованных позиций в вопросах укрепления мира и безопасности в Центральной Азии.

Также в документе говорится об укреплении сотрудничества в области нераспространения оружия массового уничтожения, дальнейшем укреплении в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, активном содействии процессам ядерного разоружения и осуществлении мер по предупреждению распространения всех видов оружия массового уничтожения.

Вместе с тем договор предусматривает обязательства по расширению и углублению сотрудничества в противодействии новым вызовам и угрозам безопасности, включая терроризм, экстремизм и сепаратизм, транснациональную организованную преступность, киберпреступность, нелегальную миграцию, торговлю людьми, незаконный оборот оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Кроме того, стороны:

прилагают усилия для противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма, прежде всего среди молодежи, и ведут работу по профилактике религиозной нетерпимости, ксенофобии и этнической дискриминации;

поощряют сотрудничество между их исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти, содействуют развитию и укреплению сотрудничества между ними, а также политическими партиями, общественными организациями и средствами массовой информации государств Центральной Азии;

принимают все необходимые меры по расширению и углублению экономического сотрудничества между государствами Центральной Азии, в том числе в сферах торговли, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, логистики, энергетики, туризма и иных областях, представляющих взаимный интерес;

создают благоприятные условия для предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, содействуют развитию различных форм объединений и прямых связей между их гражданами, предприятиями и другими субъектами экономического сотрудничества;

содействуют дальнейшему развитию транзитно-транспортного потенциала региона путем широкого использования существующих и создания новых железнодорожных, автомобильных, воздушных и водных коммуникаций, а также посредством упрощения административных процедур при трансграничных перевозках;

предпринимают необходимые меры для формирования в Центральной Азии сети индустриально-логистических и оптово-распределительных центров в целях обеспечения благоприятных условий для облегчения транзита продукции и товаров.

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