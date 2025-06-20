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Право

Обнародован текст договора о вечной дружбе стран Центральной Азии и Китая

Форум, президенты стран Центральной Азии и Китая, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 09:31 Фото: akorda.kz
Токаев издал указ от 17 июня 2025 года "О подписании Договора о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой", сообщает Zakon.kz.

В тексте указа говорится:

  • Одобрить прилагаемый проект Договора о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой.
  • Подписать от имени Республики Казахстан Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой.

Соглашением установлено, что стороны в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права всесторонне развивают долгосрочные и прочные отношения стратегического партнерства, основанные на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, взаимного ненападения, невмешательства во внутренние дела, равенства, взаимной выгоды и мирного сосуществования.

Стороны также подтверждают взаимное неприменение силы или угрозы силой, мирное урегулирование споров.

Участники соглашения всесторонне укрепляют взаимное доверие и стратегическое взаимодействие, поддерживают друг друга в выборе путей и моделей развития, соответствующих их национальным реалиям, поддерживают позиции друг друга по ключевым вопросам, затрагивающим их коренные интересы, поддерживают осуществляемые стратегии экономического развития.

Уважая принципы государственного суверенитета и территориальной целостности, принимают меры по недопущению на своей территории любой деятельности, противоречащей этим принципам.

Стороны не участвуют в союзах или блоках, направленных против других сторон, не поддерживают какие-либо действия, враждебные другим сторонам.

Стороны готовы на принципах равноправия и взаимной выгоды развивать сотрудничество в таких сферах, как торговля, экономика, инвестиции, инфраструктурная взаимосвязанность, инженерия, энергетика, включая гидроэнергетику, возобновляемые источники энергии, транспорт, полезные ископаемые, сельское хозяйство, защита экологической среды, перерабатывающая промышленность, наука и техника, и в других направлениях, представляющих взаимный интерес.

Также говорится, что будут приняты необходимые меры по развитию обменов и сотрудничества в области культуры, образования, здравоохранения и медицинских услуг, туризма, спорта, средств массовой информации, а также в других сферах, представляющих взаимный интерес.

В соответствии со своим законодательством и международными обязательствами страны-участницы развивают сотрудничество в двусторонних и многосторонних форматах по совместной борьбе против терроризма, сепаратизма, экстремизма и транснациональной организованной преступности, незаконной миграции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу настоящего Договора.

Депозитарием настоящего Договора является Министерство иностранных дел Китая.

С полным текстом соглашения можно ознакомиться по ссылке.

Указ введен в действие с 17 июня.

Мы сообщали, какие еще документы подписали по итогам второго саммита "Центральная Азия – Китай".

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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