Мы старались — Винокуров о выступлении «Астаны» на «Тур де Франс»

24 июля завершилась знаменитая веломногодневка «Тур де Франс». И сразу по ее окончании генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров подвел итоги «Большой петли» с участием казахстанского коллектива, сообщает Zakon.kz.

Лучшим велогонщиком из состава «Астаны» стал ее капитан и лидер Алексей Луценко, который в генеральной классификации занял девятое место.

Это был тяжелый тур для нас с самого начала, когда мы потеряли Самуэле Баттистеллу, которого в последний момент заменил Александр Рябущенко. Джанни Москон был вынужден отказаться от гонки из-за последствий COVID-19, Фабио Феллине заболел на второй неделе. В любом случае, мы старались, и на третьей неделе увидели сильную команду вокруг нашего лидера Алексея Луценко, который очень хорошо выступил в Пиренеях. Генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров

Александр Винокуров считает, что травмы и сходы сыграли свою роль в реализации некоторых планов казахстанской дружины.

В конце концов, у нас все еще хорошее девятое место в общем зачете, а также десятое место в командном зачете. Я должен быть честным, мы упустили победу на этапе здесь, на «Тур де Франс», но, как вы могли видеть, многие команды так и остались без побед. Александр Винокуров

Винокуров также отметил уникальное достижение еще одного казахстанского гонщика Андрея Зейтса. Он завершил свой 20-й Гранд-тур, ни разу не сделав схода из 420 этапов!

Возможно, это хорошее достижение для меня, доволен им. Самым важным является то, что в каждом Гранд-туре, в котором участвовал, старался сделать все возможное для лидеров, для команды. Этот «Тур де Франс», мой 20-й Гранд-тур, выдался непростым, но я рад, что наш лидер Алексей Луценко в очередной раз показал свой класс и стал одним из лучших гонщиков в генеральном зачете. Думаю, это солидный результат для казахстанского велоспорта. Гонщик Андрей Зейтс

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