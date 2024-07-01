"Астана" потеряла одного гонщика на старте "Тур де Франс – 2024"

В минувшие выходные стартовала знаменитая веломногодневка "Тур де Франс". Начало "Большой Петли" сложилось для Astana Qazaqstan Team не очень радостным образом. Уже на первом этапе французскую гонку покинул наш итальянский представитель – Микеле Гадзоли, сообщает Zakon.kz.

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25-летний итальянец Astana Qazaqstan Team Микеле Гадзоли сошел с гонки из-за теплового удара. Стоит отметить, что температура по ходу первого этапа доходила до плюс 37 градусов. Из-за этой жары мог даже раньше времени покинуть гонку знаменитый спринтер – британец Марк Кэвендиш.

Однако товарищи по команде сумели помочь Марку и он добрался до финиша.





Стартовые этапы ничего особо хорошего не принесли казахстанской велоконюшне. Лидер "Астаны" Алексей Луценко, скорее всего, в этом году уже не поспорит за топ-10 "Тур де Франс", он уже отстает от фаворитов гонки на полчаса, что по нынешним меркам отыграть вряд ли возможно.





На втором этапе французского Гранд-тура в топ-5 лучших гонщиков сумел втиснуться колумбийский представитель "Астаны" – Харольд Техада. Он занял пятое место на дистанции протяженностью в 199,2 км между городами Чезенатико и Болонья.

К данному моменту Харольд в генеральной классификации "Тур де Франс" находится на 53-й позиции с отставанием от обладателя "желтой майки", словенца Тадея Погачара на 13 минут и 24 секунды. Это самый лучший показатель среди членов казахстанской команды.

При таких раскладах ждать высоких результатов он гонщиков Astana Qazaqstan Team на втором Гранд-туре сезона особо не приходится. Если только не считать побед на каких-то отдельных этапах.

Как-то не везет нашей команде в этом году на больших стартах мирового Тура. На "Джиро д'Италия" мы закончили гонку только вчетвером, изначально приехав на старт в количестве восьми спортсменов.