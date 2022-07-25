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Законодательство РК

Мамин и Атамкулов выведены из совета иностранных инвесторов при президенте

Изменения в совете иностранных инвесторов Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение, согласно которому бывшие премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов выведены из состава совета иностранных инвесторов при президенте РК, сообщает Zakon.kz.
Вывести из состава указанного совета: А.У. Мамина, Е.А. Досаева, Б.Б. Атамкулова, Р.Е. Даленова, P.M. Исатаева, А.А. Арифханова, А.И. Мырзахметова, Р. Дж. Поллетта, А. Глазенберга, В.Н. Кнауфа, А. Брейяка, К. Ульмер-Айлфорта, В.Ю. Алекперова, Й. Катаяму, – говорится в указе президента.

Вместе с тем в состав совета введены:

Пирматов Галымжан Олжаевич — председатель Национального банка РК;

Султанов Бахыт Турлыханович — заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК;

Куантыров Алибек Сакенович — министр национальной экономики РК;

Ускенбаев Каирбек Айтбаевич — министр индустрии и инфраструктурного развития РК;

Шарлапаев Канат Бисимбаевич — председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (по согласованию);

Зебешев Ардак Темирханович — председатель Комитета по инвестициям МИД РК;

Баталов Раимбек Анварович — председатель президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» (по согласованию);

Бела Ференци — президент компании «Дженерал Электрик» в России / Содружестве Независимых Государств (по согласованию);

Гэри Нейгл — генеральный директор компании Glencore (по согласованию);

Уве Кнотцер — генеральный директор компании Knauf International GmbH, управляющий партнер Knauf Group (по согласованию);

Николя Терраза — президент компании «Тоталь Энерджиз Разведка и Добыча», член исполнительного комитета концерна «Тоталь Энерджиз» (по согласованию);

Кирсти Хелен Уилсон — член глобального исполнительного комитета «Бейкер Макензи», заместитель председателя совета директоров «Бейкер Макензи Интернэшнл» (по согласованию);

Воробьев Вадим Николаевич — президент публичного АО «Лукойл» (по согласованию);

Тецуя Шинохару — старший вице-президент, генеральный директор департамента глобальной стратегии и координации корпорации «Митцубиси» (по согласованию).

Напомним, Аскар Мамин возглавлял правительство Казахстана с февраля 2019 по январь 2022 года, Бейбут Атамкулов возглавлял МИИР РК с сентября 2019 по январь 2022 года.

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