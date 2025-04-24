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Право

Токаев внес изменения в Совет иностранных инвесторов

Подписание законов, назначения, президент подписал, резиденция президента , фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 11:19 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 9 апреля 2025 года, которым внес изменения в Совет иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что постоянными членами Совета являются по должности:

  • премьер-министр РК
  • председатель Национального банка РК
  • заместители премьер-министра РК
  • министр иностранных дел РК
  • министр транспорта РК
  • министр финансов РК
  • министр промышленности и строительства РК
  • министр национальной экономики РК
  • помощник Президента РК, курирующий экономические вопросы, и первый руководитель рабочего органа Совета.

Комиссия состоит из шести представителей с казахстанской стороны и шести представителей с иностранной стороны.

Членами Комиссии с казахстанской стороны являются по должности: помощник Президента РК, курирующий экономические вопросы (председатель Комиссии), заместители первых руководителей министерств иностранных дел, юстиции, национальной экономики, промышленности и строительства, транспорта РК, первый руководитель рабочего органа Совета (секретарь Комиссии).

Пленарное заседание Совета состоит из двух сессий:

  • открытая сессия проводится с участием представителей средств массовой информации, в ходе которой обсуждаются отчет об исполнении протокольных поручений предыдущего пленарного заседания Совета, основная тема заседания, заслушиваются выступления профильного министра и нескольких членов Совета, а также итоговый доклад о выработанных в течение года рекомендациях рабочих групп Совета;
  • дискуссионная сессия проводится без участия представителей средств массовой информации и предполагает свободное обсуждение различных вопросов, включая обмен мнениями и комментарии членов Совета.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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