Токаев внес изменения в Совет иностранных инвесторов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 9 апреля 2025 года, которым внес изменения в Совет иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что постоянными членами Совета являются по должности:

премьер-министр РК

председатель Национального банка РК

заместители премьер-министра РК

министр иностранных дел РК

министр транспорта РК

министр финансов РК

министр промышленности и строительства РК

министр национальной экономики РК

помощник Президента РК, курирующий экономические вопросы, и первый руководитель рабочего органа Совета.

Комиссия состоит из шести представителей с казахстанской стороны и шести представителей с иностранной стороны.

Членами Комиссии с казахстанской стороны являются по должности: помощник Президента РК, курирующий экономические вопросы (председатель Комиссии), заместители первых руководителей министерств иностранных дел, юстиции, национальной экономики, промышленности и строительства, транспорта РК, первый руководитель рабочего органа Совета (секретарь Комиссии).

Пленарное заседание Совета состоит из двух сессий:

открытая сессия проводится с участием представителей средств массовой информации, в ходе которой обсуждаются отчет об исполнении протокольных поручений предыдущего пленарного заседания Совета, основная тема заседания, заслушиваются выступления профильного министра и нескольких членов Совета, а также итоговый доклад о выработанных в течение года рекомендациях рабочих групп Совета;

дискуссионная сессия проводится без участия представителей средств массовой информации и предполагает свободное обсуждение различных вопросов, включая обмен мнениями и комментарии членов Совета.

Указ вводится в действие со дня его подписания.