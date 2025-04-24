Токаев внес изменения в Совет иностранных инвесторов
Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 9 апреля 2025 года, которым внес изменения в Совет иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
В частности, уточняется, что постоянными членами Совета являются по должности:
- премьер-министр РК
- председатель Национального банка РК
- заместители премьер-министра РК
- министр иностранных дел РК
- министр транспорта РК
- министр финансов РК
- министр промышленности и строительства РК
- министр национальной экономики РК
- помощник Президента РК, курирующий экономические вопросы, и первый руководитель рабочего органа Совета.
Комиссия состоит из шести представителей с казахстанской стороны и шести представителей с иностранной стороны.
Членами Комиссии с казахстанской стороны являются по должности: помощник Президента РК, курирующий экономические вопросы (председатель Комиссии), заместители первых руководителей министерств иностранных дел, юстиции, национальной экономики, промышленности и строительства, транспорта РК, первый руководитель рабочего органа Совета (секретарь Комиссии).
Пленарное заседание Совета состоит из двух сессий:
- открытая сессия проводится с участием представителей средств массовой информации, в ходе которой обсуждаются отчет об исполнении протокольных поручений предыдущего пленарного заседания Совета, основная тема заседания, заслушиваются выступления профильного министра и нескольких членов Совета, а также итоговый доклад о выработанных в течение года рекомендациях рабочих групп Совета;
- дискуссионная сессия проводится без участия представителей средств массовой информации и предполагает свободное обсуждение различных вопросов, включая обмен мнениями и комментарии членов Совета.
Указ вводится в действие со дня его подписания.
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